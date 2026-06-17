「俺も好きだよ」父の不倫電話に娘絶望→5.1万いいね！実は可愛いパパの“尊い勘違い”に読者爆笑【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSで5.1万いいねを獲得し、表示数930万回にも達した本作は、幸せな家族の食卓シーンから始まる。かわいいママと少しウザいパパ、そして年頃の娘が囲む平穏な食卓。だが、娘は許しがたいパパの秘密を知り、家族を崩壊させようと企んでいた。
発端は3日前。書斎の前を通りかかると、パパが誰かと電話する声が漏れ聞こえてきた。「俺も好きだよ、しのちゃん」と、知らない誰かに愛をささやく父親の声を聞き、娘は愕然としたのである。
■まさかの結末に読者も驚愕「何だこのオチ」
本作の作者は、2017年冬期ゲッサン新人賞(小学館)や、2021年5月期新世代サンデー賞(小学館)で佳作を受賞し、2024年12月まで「DLsite comipo」(viviON)で「強がりユキヒト君はデレたくないのに」を連載していた漫画家・墨染清(@sumizomesei)さんだ。
予想を裏切る展開に、読者からは「少し泣いた自分がバカみたい…何だこのオチ」「なんて尊いんだ」といった声が相次いだ。話題となった当時の心境を墨染さんは「驚きました。止まらない通知を眺め『何が起きてる…』とつぶやいていました(笑)。バズの経験がほとんどなく、『うれしい』より『戸惑い』が先でしたね」と振り返る。
また、ラストの食卓でのセリフは「いただきます」より「ごちそうさま」がいいのでは、というフォロワーからの指摘には「『やられた！』と思いました(笑)」と明かす。自身は平和な日常が始まる「いただきます」を選んだが、指摘を受けて「ごちそうさま」の方がしっくりくると気づいたという。
本作にはさまざまな感想が寄せられたが、なかでも多かったのが、浮気疑惑をかけられたパパへの「かわいい」という声だ。これに対し墨染さん自身も「パパがヒロイン枠だった…な〜んて(笑)」と返答しているのがおもしろい。女性陣よりもかわいいパパの姿は必見だ。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
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