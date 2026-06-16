ストレスを溜めない人はここが違う。心をラクにする３つの習慣
「大きな悩みがあるわけじゃないのに疲れる」「気づくとイライラしたり、気持ちに余裕がなくなったりする」といった感覚はありませんか？ストレスは、特別な出来事だけで生まれるものではありません。小さな負担が積み重なることで、気づかないうちに大きくなっていくでしょう。
一方で、同じような環境にいても、ストレスを溜め込みにくい人も。その差は“発散の仕方”より、“溜めない習慣”にあります。
“我慢したまま”で終わらせない
ストレスを溜めない人は、モヤモヤをそのままにしません。例えば、ノートに書く、人に話す、自分の気持ちを整理する時間をつくる。こうして、一度外に出しています。
“一人で回復する時間”を作っている
意外と差が出るのが、“一人の時間”です。ストレスを溜めない人は、誰かと過ごす時間だけでなく、自分だけの時間を意識して作っているもの。
例えば、散歩をする、本を読む、好きな音楽を聴くなど、短時間でも“回復”に充てています。忙しいときほど、こうした時間を保つことが大切なのです。
“全部”に反応しようとしない
ストレスを溜めやすい人ほど、目に入ることすべてに反応しやすくなります。例えば、SNSの投稿、人の言葉、ニュースなどを真面目に受け止め続けると、気持ちは疲れてしまうでしょう。
一方で、ストレスを溜めない人は「今の自分に関係あるか」を見て、自然に取捨選択しているもの。必要以上に敏感にならないことも、心を整える上で大切な習慣のひとつです。
ストレスを溜めない人は、特別に心が強いわけではなく、ストレスを“溜め込みにくい流れ”を自然とつくっているもの。これがまさに、毎日を少しラクにするポイントなのでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼心に余裕がある人はここが違う。毎日バタバタしない人の３つの習慣