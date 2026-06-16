キッチンに謎の空間!?映画化された話題作「変な家」間取り図の違和感に迫る不気味さとリアリティについて漫画家に訊いた
【漫画】本編を読む
本作は、原作・雨穴「変な家」のコミカライズ版。YouTubeは2000万再生を超え、原作小説、映画化の大ヒットとともにコミカライズも「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」で男性部門賞を受賞するなど大きな反響を集めている。今回は作画を担当する、漫画家・綾野暁さんにインタビューを行った。
■リアルだからこそ不気味。綾野暁が追求した「変な家」の世界観
一見すると普通の一戸建て住宅。しかし、その間取り図には誰もが見落としてしまうような違和感が隠されていた――。間取り図の謎を手掛かりに不可解な真実へ迫る「変な家」は、YouTube動画やネット記事をきっかけに小説化、コミカライズ、映画化と幅広く展開され、多くの支持を集めている作品である。
コミカライズ版を担当する漫画家・綾野暁さんは、本作への参加について「公募でした。まさか自分が描くことになるとは思わず、記念受験のような気持ちで応募しました」と振り返る。作品づくりでは不気味な空気感を表現しながらも、「内容上、不気味に描くことはもちろんあるのですが、ホラーにならないように心がけてはいます」と語り、過度な恐怖演出に頼らない独自のバランスを意識しているという。また、「雨穴先生の小ネタを散りばめるのは楽しいです」と、原作者へのリスペクトを込めた遊び心も明かした。
さらに今後の見どころについては、「3巻の最後に片淵家のお屋敷に向かう怪しい男が出てきます。彼がどういう人物なのかを今後描写していきますのでお楽しみください」とコメント。主人公のデザインでは「雨穴先生から雰囲気が離れすぎないように工夫しました」と明かし、「栗原さんは描くのがシンプルに難しいです」と制作の苦労も吐露している。
間取り図そのものの表現については、「第8話で『三軒目の家』が見開きで出てくるのですが、一見ありそうなリアリティの、いい塩梅で描けたと思います」と手応えを語った。
ホラー好き必見の本作をぜひ一度読んでみてはいかがだろうか？
取材協力：綾野暁(作画担当)
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