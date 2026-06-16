無意識に頑張りすぎてしまう…。恋愛で空回りしやすい女性の特徴
好きな人ができると、もっと好かれたいと思うのは自然なこと。ただ、その気持ちが強いあまり無意識に感張りすぎてしまうと、恋愛は少しずつ苦しくなっていくでしょう。そんな恋愛で空回りしやすい女性には、共通する特徴があります。
“嫌われないこと”を優先している
本当は行きたくない場所、やりたくないことでも、「大丈夫」と受け入れていませんか？相手に合わせ続けるほど、自分の気持ちは見えなくなります。空回りしやすい女性は、相手に“好かれること”を優先しすぎているのです。
“良い彼女でいたい”と気負いすぎている
良い彼女でいなきゃ、優しくしなきゃと思っていませんか？でも、頑張ることが増えるほど行動は義務のようになります。相手の期待に応えすぎようとする女性ほど、疲れやすいでしょう。
“自分の価値”を恋愛に預けている
彼からの連絡や態度で、自分の価値を判断していませんか？反応が良い日は安心し、少し冷たい日は落ち込む。この状態が続くと、恋愛が心の中心になりすぎてしまいます。
恋愛で空回りする原因は、相手に合わせて頑張りすぎてしまうこと、恋愛＝自分の価値と考えてしまうこと。恋愛は努力だけで続くものではないからこそ、自分らしくいられることも、同じくらい重要視していきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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