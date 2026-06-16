【現代ホラー】スマホカメラが捉えた恐怖の仏壇。空き地から動かない友人の位置情報…現代ツールが見せる恐怖体験【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
緩やかなホラー感とゾワッとした読後感で人気の、原作・梨さん、漫画・景山五月(@unyamho)さんがダッグを組んだ「コワい話は≠くだけで。」を紹介する。ドバドバ血をみせるシーンや恐怖で気が狂うようなシーンはなく、淡々と語られる実話風モキュメンタリー漫画がリアルで怖いと人気を集めている。
■「軽い気持ちで読んだら、怖かった」SNSで反響
ある日、家出癖のある友人・翔也が、誰か泊めてくれないかと街を歩き回っていた。翔也の位置情報がある空き地で止まったまま動かなくなったので心配して電話すると「泊めてくれる家にいる」と話す翔也だが、地図上はただの空き地。テレビ電話で部屋を見せてもらうと、布団の敷かれた和室が映り嘘ではないとわかるが、奥の仏壇にカメラが向くと--。
本作はホラー作家の梨さんが書いた原作をもとに、景山さんが漫画として描き起こしている。文章として渡された怖さを、コマという形にする作業について景山さんに訊くと、「テンポ感やコマの構成など、演出にはかなり気を配っています」と語った。怖いシーンの絵についても、「読者の皆さんにちゃんと嫌な気持ちになってもらいたい」という思いを込めて描いているそうだ。
実録漫画を描いたことはないという景山さんだが、「実録っぽさ」を出すために、エッセイ漫画の作家の作品を参考にしていると話してくれた。実際に起きた出来事のように感じられる本作の空気感は、こうした地道な工夫の積み重ねによって生まれているようだ。
スマホの位置情報やテレビ電話といった身近なツールが恐怖を呼び込む、現代らしい一話。原作・梨さん、漫画・景山五月さんによる「コワい話は≠くだけで。」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：景山五月(@unyamho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。