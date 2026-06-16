住民に郵送された１万円分のギフトコード、計４０万円分を抜き取った１５歳「宝の山だと思った」

物価高対策で付与された東京都港区のデジタル地域通貨「みなトクＰＡＹ」のポイントを不正に入手したとして、警視庁下谷署は１５日、同区の職業不詳の少年（１５）を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。

発表によると、少年は３月４〜６日、同区の男女４０人に配布された、みなトクＰＡＹのポイントを得るための「ギフトコード」を、自身のスマートフォンの専用アプリに入力し、計４０万円相当のポイントを得た疑い。「間違いありません」と容疑を認めている。

みなトクＰＡＹは、昨年７月に運用が始まったキャッシュレスサービス。同区は今年３月、物価高対策として、区民１人当たり１万円分のポイントを付与する事業を実施し、住民らにギフトコードを記載した通知書を郵送していた。

少年は区内の集合住宅のポストをのぞいて、通知書を抜き取っていたといい、「他人のポスト内にギフトコードの封筒がいっぱいあり、宝の山だと思った」と説明しているという。

事件を受け、区はアプリの一つのアカウントで入力できるギフトコードを１０人分程度に制限した。このほか、ポイント申請時に生年月日などの個人情報の入力を求めることも検討している。