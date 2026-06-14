【紀ノ国屋】夏らしいクリアバッグ付き「飲むジュレセット」が新登場。プチギフトや土産にもぴったり。
紀ノ国屋は、2026年6月10日から「紀ノ国屋 飲むジュレセット（クリアバッグ付き）」を全国の店舗で販売しています（一部店舗を除く）。
オレンジゴールドのラインが夏に映えるクリアバッグ
飲むジュレが入ったクリアバッグは、幅広の底マチで安定感＆収納力もバッチリ。日常使いはもちろん、プールや温泉、アウトドアなどのレジャーシーンでもオススメのアイテムです。透け感のあるデザインに、鮮やかなオレンジゴールドが夏の装いに彩りを添えます。
バッグのサイズは約縦17.5cm、横21.5cm、マチ9.5cm。
人気の「飲むジュレ」4種を詰め合わせ
とろりとした食感とのど越しの良さが特長で、国産フルーツの豊かな風味を味わえるジュレです。暑い季節や食欲がないときでも飲みやすいので、ちょっとした手土産や差し入れにもおすすめですよ。
・飲むジュレ ルレクチェ
新潟県佐渡産の西洋梨・ルレクチェならではの芳醇な香りと上品な甘みが楽しめます。
・飲むジュレ シャインマスカット
岡山県産シャインマスカットの果肉を贅沢に使用。爽やかな香りとみずみずしい味わいが特長です。
・飲むジュレ ニューピオーネ
岡山県産の種無しぶどう・ニューピオーネの、濃厚な果肉を味わえる一品です。
・飲むジュレ 清水白桃
岡山県産清水白桃のやさしい甘さと、とろけるような味わいが魅力です。
「紀ノ国屋 飲むジュレセット（クリアバッグ付き）」の価格は2530円です。数量限定のため、在庫がなくなり次第、販売を終了します。
なお、調進所 紀ノ國屋京町家では販売しません。
物流状況や天候などにより店舗での販売が遅れる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部