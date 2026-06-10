【スタバ】6月11日は「ダブルスターデー」。ポイントの″Star″をお得に貯めるチャンス。

スターバックスコーヒーは、2026年6月11日限定で、スターバックスリワードGold会員限定でStarが2倍になる「Double Star Day（ダブルスターデー）」を実施します。

Starを貯めるとeTicketやグッズと交換できる

スターバックスのポイント制度である「スターバックスリワード」。購入した金額に応じて"Star"が貯まります。

このStarを貯めると、ドリンクやフードに使えるeTicketやオリジナルグッズと引き換えられるお得なサービスです。

スタバを利用する人なら貯めておいて損なしのStarが、月に1度だけ2倍になります。6月は11日が対象です（Bonus Starの対象は、26年6月11日5時から12日4時59分59秒まで）。

購入で通常付与されるStarと同数のStarがBonus Starとして付与されます。

例えば、エスプレッソ アフォガード フラペチーノ（Tall／640円）とハム＆マリボーチーズ石窯フィローネ（480円）を購入した場合、通常18.6Starsもらえますが、対象日は倍の37.2Starsも貯められる計算に。

対象商品は、ドリンクやフードはもちろん、One More Coffee、コーヒー豆、タンブラー＆マグカップ、グッズ、Starbucks eGiftなどを含めた全商品。ただし、オンラインストアでの購入やデジタル スターバックス カード ギフトは対象外です。

また、対象の支払いはMy Starbucksに登録済みのスターバックス カード（公式モバイルアプリに登録しているスターバックス カードも対象）、My Starbucksに連携済のLINE スターバックス カード、モバイルオーダー&ペイ（アプリ版／WEB版）、LINEスターバックスオーダー＆ペイのみ。

登録済みのスターバックス カードとその他の決済手段を併用した場合は、登録済みスターバックス カードで支払った金額分のBonus Starがもらえます。

気になっていたグッズやコーヒー豆などをお得にゲットするなら、Starが通常の2倍になる"ダブルスターデー"がおすすめです。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）