タレント、モデルの藤田ニコル（28）が10日、自身のXを更新。一部SNS上で話題となった投稿へのネガティブなリアクションに対し、「傷ついたりもしてません」「大丈夫だよー！！」と心境とつづった。

藤田は「なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれたけど」と前置きした上で「私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません」と笑顔の絵文字入りで報告。「大丈夫だよー！！」と強調した。

藤田の投稿には投稿から約7時間で700を超えるコメントが寄せられ「安心しました」「また微笑ましいお写真、楽しみにしていますね」「ニコルンの持ち前の明るさでみんな元気もらえてます」など、安堵（あんど）やエールの声が相次いだ。

藤田は内容には直接は触れなかったが、7日のX更新で、5月に誕生したことを報告した第1子を抱いてお宮参りをした着物姿の写真を公開した投稿がSNSで話題となっていた。このポストに多くの祝福が寄せられたが、一部では「病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか？」などと藤田をとがめるようなポストがあり、拡散されていた。

ただ、作家の乙武洋匡氏はそのポストを引用した上で、「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と自身の立場に置き換えて、過剰な配慮を要求する一部SNSの風潮にくぎをさした。また事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかも乙武氏の投稿を引用し「みんな平気で立ってる写真載せてるけど、下半身麻痺の人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と投稿するなど、著名人などからも、藤田を擁護する声が相次いでいた。