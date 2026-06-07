最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が先月の調査から4.2ポイント下落して、70.0%でした。一方、「支持しない」と答えた人は先月から3.1ポイント上昇して、27.4%でした。

各党の支持率は以下の通り。

自民 35.5%（1,6↑）

維新 2.0%（2.0↓）

国民 3.9%（0.5↑）

中道 1.9%（1.1↓）

立憲 3.4%（2.2↑）

参政 3.6%（1.3↑）

公明 2.3%（0.0→）

みらい 1.0%（1.3↓）

共産 2.4%（0.1↑）

れいわ 1.3%（0.5↑）

保守 1.1%（0.5↑）

社民 0.4%（0.3↓）

その他 1.0%（0.7↑）

支持なし37.9%（0.2↑）

【調査方法】

JNNではコンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。6月6日（土）、7日（日）に全国18歳以上の男女2689人〔固定822人、携帯1867人〕に調査を行い、そのうち38.0%にあたる1021人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話463人、携帯558人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。