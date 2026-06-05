マックに「マリオ」ハッピーセット、6月12日登場 立体フィギュア全12種＆スペシャルブックも
【モデルプレス＝2026/06/05】マクドナルドでは、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、6月12日（金）より期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。
【写真】マリオ「ハッピーセット」第1弾、6月12日開始
今回のハッピーセットは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開を記念したもの。ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」「ピーチ姫」などの全12種類の立体フィギュアがラインアップ。6月12日からの第1弾と、6月19日からの第2弾でそれぞれ異なるキャラクターが6種類ずつ登場。6月26日からの第3弾は第1・2弾で登場した全12種からいずれか1つが登場する。フィギュアとして飾るだけでなく、キーホルダーとしてかばんなどに付けても楽しむことができる。
また、ほんのハッピーセットとなるスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」では、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介に加え、23年に公開された映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長を描いたストーリーを収録。さらに迷路や絵探しも付いており、盛りだくさんの内容で構成されている。おもちゃの箱、およびスペシャルブック内のQRコードからは、スーパーマリオのキャラクターたちと一緒に、映画で描かれた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の要素を盛り込んだデジタルコンテンツを楽しむことができる仕様となっている。（modelpress編集部）
・第1弾 6月12日（金）〜6月18日（木）
「マリオ」「ヨッシー」「カエルルイージ」「クッパJr.」「ロゼッタ」「キャサリン」
・第2弾 6月19日（金）〜6月25日（木）
「キノピオ」「ピーチ姫」「クッパ」「ファイアマリオ」「ワンダークッパJr.」「チコ」
・第3弾 6月26日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等になる場合がある。おもちゃは選定不可。
※すべて数量限定のため、なくなり次第終了。
販売期間 ：6月12日（金）〜約4週間（予定）
販売エリア ：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）
※数量限定のため、なくなり次第終了。
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【写真】マリオ「ハッピーセット」第1弾、6月12日開始
◆映画の世界観を楽しめる立体フィギュアが登場
今回のハッピーセットは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開を記念したもの。ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」「ピーチ姫」などの全12種類の立体フィギュアがラインアップ。6月12日からの第1弾と、6月19日からの第2弾でそれぞれ異なるキャラクターが6種類ずつ登場。6月26日からの第3弾は第1・2弾で登場した全12種からいずれか1つが登場する。フィギュアとして飾るだけでなく、キーホルダーとしてかばんなどに付けても楽しむことができる。
◆スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」も同時展開
また、ほんのハッピーセットとなるスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」では、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の紹介に加え、23年に公開された映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』で描かれた、マリオとルイージの兄弟の成長を描いたストーリーを収録。さらに迷路や絵探しも付いており、盛りだくさんの内容で構成されている。おもちゃの箱、およびスペシャルブック内のQRコードからは、スーパーマリオのキャラクターたちと一緒に、映画で描かれた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の要素を盛り込んだデジタルコンテンツを楽しむことができる仕様となっている。（modelpress編集部）
◆ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」販売概要
・第1弾 6月12日（金）〜6月18日（木）
「マリオ」「ヨッシー」「カエルルイージ」「クッパJr.」「ロゼッタ」「キャサリン」
・第2弾 6月19日（金）〜6月25日（木）
「キノピオ」「ピーチ姫」「クッパ」「ファイアマリオ」「ワンダークッパJr.」「チコ」
・第3弾 6月26日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全12種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等になる場合がある。おもちゃは選定不可。
※すべて数量限定のため、なくなり次第終了。
◆ほんのハッピーセット スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」販売概要
販売期間 ：6月12日（金）〜約4週間（予定）
販売エリア ：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）
※数量限定のため、なくなり次第終了。
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