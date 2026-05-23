【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分だけにできることを注ぎましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
これまで見えていなかった事実などを知っていきます。他の人の苦労などを知るでしょう。仕事や公の場では自分が特別視している人が嫌がるような内容のものは避けていきます。対人面でも誰彼構わず仲良くすることを控えて、自分の印象が下がらない人だけ選りすぐって仲を深めていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自分だけができる特権を使ってあげると、相手が喜びそうです。存分に自分の長所なども活かせば、相手にこちらの想いが届くことも多くなるでしょう。シングルの方は、勝ち負けにこだわる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の反応が薄くても細かい所まで観察されていると考えましょう。
｜時期｜
5月27日 情報収集 ／ 5月31日 甘え上手になる
｜ラッキーアイテム｜
運動
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞