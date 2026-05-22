鬼上司のせいで心身ともに限界寸前...退職を報告した途端、上司が【まさかの態度】をとってきて！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。終わらない残業と厳しい上司に耐え続けた主人公。ついに退職を決意して報告しますが、その翌日から職場の空気が一変してしまい――！？職場の人間関係で悩んでいる人なら、共感できるかもしれないお話です。

入社3年目、心身ともに限界寸前に...

入社3年目を迎え、仕事にも慣れてきた頃。 やりがいのある仕事を任される一方で、責任もどんどん重くなり、毎日のように深夜残業が続いていました。休日も十分に休めず、体力はすでに限界状態。 さらに、私を精神的に追い詰めていたのが直属の上司でした。 その上司はいつも威圧的で、少しのミスでもみんなの前で厳しく叱責。相談をしようとしてもまともに取りあってもらえず、私は常に息苦しさを感じながら働いていました。 「このままでは心も体も壊れてしまう」 そう感じた私は、ついに退職を決意したのです。

勇気を出して退職を報告

退職を決めた私は、意を決して上司に個別面談を申し込みました。 怒鳴られるかもしれない――。そんな不安でいっぱいでしたが、これまでの感謝を伝えたうえで、退職の意思を正直に話しました。 すると上司は、少し不満そうな表情を浮かべながらも、その場では特に大きなトラブルにはなりませんでした。 私は「なんとか無事に伝えられた…」とホッとしたのですが、それは束の間の安心だったのです。 翌日から、上司の態度は一変しました。 私が仕事の確認をしても目をあわせず、完全に無視。挨拶をしても聞こえないふりをされ、あからさまな嫌がらせが始まったのです。 突然の態度の変化に、私は大きなショックを受けました。残りの勤務期間をどう過ごせばいいのか分からず、深く困惑してしまったのです。 直属の上司から無視をされることになり、困惑する主人公。孤独を感じる彼女を救ってくれたのは...？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部