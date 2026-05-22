シャインマスカットのスパークリングティーが新登場♡ゴンチャのSHINEシャインマスカット

ゴンチャでは、夏らしいみずみずしいシャインマスカットのおいしさがぎゅっと詰まったデザートティー｢SHINEシャインマスカット｣が2026年5月21日(木)より期間限定で販売中です。トッピングにアロエがプラスされ、よりジューシーでみずみずしい味わいになりました。また、スパークリングティーがLサイズで新登場です。飲んでみた感想もまじえながら紹介します。

デザートティー｢SHINEシャインマスカット｣

デザートティー｢SHINEシャインマスカット｣のラインナップは、ミルクティー、ティーエード、ジェラッティー、スパークリングティーの4種類です。シャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てるデザートティーは初夏に相応しい味わいです。

トッピングにはアロエがプラスされ、シャキシャキとした食感も楽しめるのはおすすめポイントです。今回は、4種類の中から｢スパークリングティー｣と｢SHINEシャインマスカット ティーエード｣の2種類を実際に飲んでみたので紹介します。

スパークリングティーはLサイズ

果実の香りが弾けるた｢SHINEシャインマスカット スパークリングティー｣760円(税込)を飲んでみました。たっぷり飲めるLサイズで新登場なのは、これから暑くなってくる季節には嬉しいですね。

シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカットゼリーとアロエ、阿里山ウーロンを合わせてさわやかな味わいです。シャインマスカットの名産地、長野県産シャインマスカット果汁の濃い甘みと芳醇な香りをぎゅっと閉じ込めたソースで、シャインマスカットのいい香りがします。

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果実味あふれるティーエード

シャインマスカットの上品な香りをたのしむ｢SHINEシャインマスカット ティーエード｣670円(税込)を飲んでみました。サイズはMサイズです。

シャインマスカットゼリーのぷるぷる感とアロエのシャキシャキ感がやみつきになる食感です。

いかがでしたか。

｢シャインマスカット ゼリー トッピング｣はプラス100円(税込)なので、レギュラードリンクにトッピングしてみるのもおすすめです。初夏にぴったりなデザートティー｢SHINEシャインマスカット｣で、爽快感をぜひ味わってみてくださいね。

取材協力/ゴンチャ