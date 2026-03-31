50ブランドが集うハレの日体験イベント！クリオマリアージュ「Marche for wedding - Life Memories Edition -」

記事ポイント 2026年4月24〜26日、目黒で”ハレの日”をテーマにした計50ブランドが集結するマルシェ型体験イベント開催衣装試着・プロヘアアレンジ・フラワーワークショップなど、見て触れて体験できるコンテンツが充実無料フォトブース3箇所を含む撮影体験で、当日の特別な瞬間をその場でプリントアウトして持ち帰れる 2026年4月24〜26日、目黒で”ハレの日”をテーマにした計50ブランドが集結するマルシェ型体験イベント開催衣装試着・プロヘアアレンジ・フラワーワークショップなど、見て触れて体験できるコンテンツが充実無料フォトブース3箇所を含む撮影体験で、当日の特別な瞬間をその場でプリントアウトして持ち帰れる

2026年4月24日（金）から26日（日）の3日間、東京・目黒のstudio EASEにて「Marche for wedding - Life Memories Edition -」が開催されます。

結婚式・前撮り・七五三・家族の記念日など、人生の”ハレの日”にまつわる計50ブランドが一堂に集まるマルシェ型体験イベントです。

衣装試着・プロヘアアレンジ・フォト撮影・ワークショップなど、アイデアと出会い、見て触れて体験できる3日間となっています。

クリオマリアージュ「Marche for wedding - Life Memories Edition -」

開催日時：2026年4月24日（金）17：30〜21：00 ／ 4月25日（土）・26日（日）11：00〜18：00会場：目黒studio EASE（東京都品川区西五反田3-1-2）アクセス：目黒駅より徒歩3分入場料：一般500円（税込）・中学生以下無料（当日中再入場可）共同開催：クリオマリアージュ（株式会社コードスリー）・EASE（株式会社ペンコミュニケーション）共同運営：Webメディア ARCH DAYS

クリオマリアージュとEASEが共同開催する本イベントは、結婚式・前撮り・七五三・家族の記念日など、あらゆる”ハレの日”にまつわるブランドが一堂に集まるマルシェ型の体験イベントです。

衣装・リング・アクセサリー・ギフト・引き出物・ペーパーアイテム・フロリスト・フォト・ヘアメイクなどウエディング関連と、子供服・雑貨・キッズヘアメイクなどBaby & Kids関連を含む計50ブランドが目黒に集結します。

6つの体験コンテンツ

ドレス＆タキシードの見比べと試着体験ができ、スタッフへの相談もその場で行えます。

プロヘアメイクによるクイックヘアアレンジで、当日のヘアスタイルイメージをその場で確認できます。

有料・無料どちらのフォトブースでも、ドレス＆ヘアアレンジ姿のままで撮影できる点が特徴です。

フロリストによる「花診断」やウェルカムボード制作ワークショップへの参加もでき、装花のアイデアが広がります。

リング・ペーパーアイテム・ギフト・引き出物ブランドまで、いまの結婚式トレンドを一か所でまとめて収集できます。

Baby & Kidsコーナーでは海外子供服など8ブランドが出展し、親子で参加できるワークショップやフォトジェニックなフォトスポットも充実しています。

フォトブース＆特別コンテンツ

プロのカメラマンによる有料フォトブース（ソロ撮影・カップル私服撮影）が用意されています。

無料フォトブースはセルフ撮影1箇所とその場でプリントアウトして持ち帰れるフォトブース2箇所の計3箇所あります。

4月24日（金）のレセプションパーティーはフリードリンク付きで、COEDOのクラフトビール・伊豆ワイナリーのワイン・スパークリングウォーター・オーガニックジュースが楽しめる内容です。

引き出物マルシェには「JODAN.」「KURAMAE CANNELE」「LA PETITE EPICERIE」「per grocery」などこだわりのブランドが揃っています。

「Marche for wedding - Life Memories Edition -」は、衣装・リング・フォト・フラワーなど多ジャンルの50ブランドが一堂に集まり、結婚式の準備を一か所で体験できるイベントです。

衣装試着・プロヘアアレンジ・フォト撮影・ワークショップを1日でまとめて体験でき、”ハレの日”のイメージを具体的に形にできます。

Baby & Kidsコンテンツも充実しており、七五三や家族の記念日を考える子連れ家族が1日楽しめる内容となっています。

Marche for weddingの紹介でした。

よくある質問

Q. 開催場所・日程・入場料を教えてください。

A. 東京・目黒のstudio EASE（品川区西五反田3-1-2）にて、2026年4月24日（金）17：30〜21：00、4月25日（土）・26日（日）11：00〜18：00の3日間開催されます。

入場料は一般500円（税込）で、中学生以下は無料です。

目黒駅より徒歩3分でアクセスできます。

Q. 子ども連れでも楽しめるコンテンツはありますか？

A. Baby & Kidsコンテンツが充実しています。

海外子供服など8ブランドの出展のほか、キッズヘアセット体験・ミニファッションショー・親子ワークショップ・フードキッチンカーも用意されており、家族全員で1日楽しめます。

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