『無職転生』第3期は7月5日放送スタート エリス修行編PV解禁で新キャラ役は戸松遥、稲田徹
テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期が、7月5日より毎週日曜TOKYO MX・BS11ほかにて放送開始されることが決定した。あわせてPV第２弾が解禁され、【エリス修行編】が展開されることが明らかになった。新キャラクターのニナ役を戸松遥、ガル役を稲田徹が担当する。
【画像】姿が激変したエリス！新キャラ登場の『無職転生』第3期の場面カット
第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を作るという幸せを築きながらも、行方不明だった母ゼニスを救うための戦いの中で父パウロを失うという絶望に襲われる。それでも前を向き、自身の家族と共に歩んでいこうとする。そんな激動の物語が繰り広げられた。
その続編、7月5日より放送開始となる第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が描かれるが、その中で、原作読者にはお馴染みであり、アニメ化が待望されていた【エリス修行編】が展開することになった。
エリスは、第１期で魔力災害による“転移事件”によりルーデウス共々“魔大陸”へと飛ばされ、そこから彼と共に冒険者パーティー“デッドエンド”として故郷の地に戻るための旅路を歩んだ。その中でルーデウスと愛し合うようになるも、旅の中で遭遇した龍神オルステッドにルーデウスが倒される姿を目の当たりにし、「ルーデウスに相応しい存在になるために」と彼と別れ、剣の修行へと旅立った。第3期では、そんな彼女のその後の物語が描かれる。
解禁された【エリス修行編】PVで映し出されるのは、ルーデウスに相応しくなるため、固い決意を胸に「剣の聖地」で修行に励み、歯がゆさも感じながらも前を向き、強くなろうとするエリスの姿。そこでは新たなキャラクターたちが登場し、そのキャスト情報も明らかになり、エリスに対抗心を燃やす剣士ニナ・ファリオンを戸松遥、世界最強の7人「七大列強」の１人でありニナの父親でもあるガル・ファリオンを稲田徹が演じる。
さらに、PVでは第3期のオープニングテーマの音源も解禁。第1期から主題歌を担当する、『無職転生』ファンにはおなじみの大原ゆい子が、第1期以来のオープニングテーマ「決意の唄」を手掛けた。
同作は、働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメ第1クールが2021年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが2023年7月〜9月、第2クールが2024年4月〜6月にかけて放送された。
【画像】姿が激変したエリス！新キャラ登場の『無職転生』第3期の場面カット
第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を作るという幸せを築きながらも、行方不明だった母ゼニスを救うための戦いの中で父パウロを失うという絶望に襲われる。それでも前を向き、自身の家族と共に歩んでいこうとする。そんな激動の物語が繰り広げられた。
エリスは、第１期で魔力災害による“転移事件”によりルーデウス共々“魔大陸”へと飛ばされ、そこから彼と共に冒険者パーティー“デッドエンド”として故郷の地に戻るための旅路を歩んだ。その中でルーデウスと愛し合うようになるも、旅の中で遭遇した龍神オルステッドにルーデウスが倒される姿を目の当たりにし、「ルーデウスに相応しい存在になるために」と彼と別れ、剣の修行へと旅立った。第3期では、そんな彼女のその後の物語が描かれる。
解禁された【エリス修行編】PVで映し出されるのは、ルーデウスに相応しくなるため、固い決意を胸に「剣の聖地」で修行に励み、歯がゆさも感じながらも前を向き、強くなろうとするエリスの姿。そこでは新たなキャラクターたちが登場し、そのキャスト情報も明らかになり、エリスに対抗心を燃やす剣士ニナ・ファリオンを戸松遥、世界最強の7人「七大列強」の１人でありニナの父親でもあるガル・ファリオンを稲田徹が演じる。
さらに、PVでは第3期のオープニングテーマの音源も解禁。第1期から主題歌を担当する、『無職転生』ファンにはおなじみの大原ゆい子が、第1期以来のオープニングテーマ「決意の唄」を手掛けた。
同作は、働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメ第1クールが2021年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが2023年7月〜9月、第2クールが2024年4月〜6月にかけて放送された。
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