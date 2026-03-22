強面の大型犬が『小さな女の子の美容院ごっこ』に付き合わされた結果→見た目とは裏腹な光景が163万再生「ママ助けての顔ｗｗ」「癒される」
小さな女の子の「ごっこ遊び」に付き合ってあげている、強面のシェパードの様子が反響を呼んでいます。
話題となっている動画は記事執筆時点で163万回再生を突破し、「ママ助けての顔ｗ」「優しいワンコ」といったコメントが寄せられています。
【動画：強面の大型犬が『小さな女の子の美容院ごっこ』に付き合わされた結果→見た目とは裏腹な光景】
突然始まる「美容院ごっこ」
TikTokアカウント「dogtok05」に投稿されたのは、小さな女の子の「美容院ごっこ」に付き合ってあげているジャーマンシェパード「ファジー」くんの様子。ファジーくんは、本物の美容院さながらのケープを付けられ、クッションの上でじっとしているよう。
顔をピタッとファジーくんにくっつけた後、「今日はどんな感じにされますかぁ？」と訊ねた女の子。じっと女の子を見ているファジーくんですが、「うーんそうだなぁ」と悩んでいるようにも見えます。
付き合ってあげる優しいワンコ
ファジーくんが「悩んでいる」間に、女の子は何だか着々と準備を進めている様子。ファジーくんは嫌になるとそっと離れていくそうなので、実は一緒に楽しんでいるのでしょうか…？
カッコよくて逞しいイメージのシェパードですが、ファジーくんは強面ながらヘタレな一面もある、優しいワンコなのだそう。女の子も動物が大好きだそうで、ファジーくんととっても仲良しなのが伝わってきます。
実は助けを求めてる？
しばらくしてママの方を見たファジーくんの視線は、助けを求めているようにも見受けられます。しかし「じゃ、カラーをしていきますねっ」と女の子の「施術」はどんどん進んでいきます。
「なにこのかわいいあそび」と、ママはふたりの姿にキュンとしてしまいます。女の子の「ごっこ遊び」にお付き合いする、優しい一面を見せてくれたファジーくんなのでした。
投稿には「ママ助けての顔ｗ」「優しいワンコ」「付き合ってあげるのえらい」「シェパードのイメージ変わりました」「その困り顔が癒し」「いつまでも仲良くしてね」といったコメントが寄せられています。
ママは預かりボランティアや保護活動を行っており、TikTokアカウント「dogtok05」では活動の様子をチェックすることができます。
写真・動画提供：TikTokアカウント「dogtok05」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。