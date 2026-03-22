小さな女の子の「ごっこ遊び」に付き合ってあげている、強面のシェパードの様子が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で163万回再生を突破し、「ママ助けての顔ｗ」「優しいワンコ」といったコメントが寄せられています。

【動画：強面の大型犬が『小さな女の子の美容院ごっこ』に付き合わされた結果→見た目とは裏腹な光景】

突然始まる「美容院ごっこ」

TikTokアカウント「dogtok05」に投稿されたのは、小さな女の子の「美容院ごっこ」に付き合ってあげているジャーマンシェパード「ファジー」くんの様子。ファジーくんは、本物の美容院さながらのケープを付けられ、クッションの上でじっとしているよう。

顔をピタッとファジーくんにくっつけた後、「今日はどんな感じにされますかぁ？」と訊ねた女の子。じっと女の子を見ているファジーくんですが、「うーんそうだなぁ」と悩んでいるようにも見えます。

付き合ってあげる優しいワンコ

ファジーくんが「悩んでいる」間に、女の子は何だか着々と準備を進めている様子。ファジーくんは嫌になるとそっと離れていくそうなので、実は一緒に楽しんでいるのでしょうか…？

カッコよくて逞しいイメージのシェパードですが、ファジーくんは強面ながらヘタレな一面もある、優しいワンコなのだそう。女の子も動物が大好きだそうで、ファジーくんととっても仲良しなのが伝わってきます。

実は助けを求めてる？

しばらくしてママの方を見たファジーくんの視線は、助けを求めているようにも見受けられます。しかし「じゃ、カラーをしていきますねっ」と女の子の「施術」はどんどん進んでいきます。

「なにこのかわいいあそび」と、ママはふたりの姿にキュンとしてしまいます。女の子の「ごっこ遊び」にお付き合いする、優しい一面を見せてくれたファジーくんなのでした。

投稿には「ママ助けての顔ｗ」「優しいワンコ」「付き合ってあげるのえらい」「シェパードのイメージ変わりました」「その困り顔が癒し」「いつまでも仲良くしてね」といったコメントが寄せられています。

ママは預かりボランティアや保護活動を行っており、TikTokアカウント「dogtok05」では活動の様子をチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dogtok05」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。