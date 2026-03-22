清水と広島が対戦

サンフレッチェ広島は3月22日、明治安田J1百年構想リーグの第7節で清水エスパルスとアウェーで対戦。

日本代表の英国遠征メンバーにも選出されたGK大迫敬介がまさかのミスから失点を献上してしまった。

ミッドウィークに行われたアウェー名古屋グランパス戦で敗れた広島は、清水のホームに乗り込んだ。名古屋戦同様に、試合序盤から清水に押し込まれる展開が続くと前半19分、自陣ゴールを脅かされ最後はDF吉田豊に強烈な左足シュートを突き刺された。

そしてオレンジに染まったスタジアムの興奮が冷めやらぬなか、大迫が痛恨のミスを犯してしまう。直後の同21分、DF佐々木翔のバックパスを受けた大迫は、逆サイドに展開しようとトラップ後にボールを左へ運んだところで、隙をついたFWオ・セフンに右足を伸ばされボールをロスト。オ・セフンに当たったボールはそのままゴールに吸い込まれてしまった。大迫にとってはらしくないミスで、広島が前半21分で2点を追う展開となり、前半はそのまま終了した。（FOOTBALL ZONE編集部）