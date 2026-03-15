DAIGO、妻・北川景子の「日アカ」表彰状＆トロフィー公開で本人反応「自分のことのように喜んでるの素敵」「やりとりほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが3月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻で女優の北川景子とのやりとりを披露した。
【写真】北川景子「日アカ」での美肩際立つドレス姿
13日、北川は東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。映画「ナイトフラワー」で優秀主演女優賞を受賞した。
これを受け、北川の夫のDAIGOは「家に帰ったら、素敵なトロフィーと表彰状が！めちゃ嬉しい素晴らしい」と自宅とみられる場所に飾られた北川の表彰状とトロフィーを披露。すると北川はDAIGOの投稿を引用し「おととい作った（※ひよこの絵文字）やっぱりかわいい」と表彰状と共に添えられた、手作りのひよこのぬいぐるみについてコメント。このぬいぐるみは3月11日の投稿で北川が子供たちのために作ったとXで公開しているものだった。
この投稿には「ラブラブ夫婦」「やりとりほっこり」「自分のことのように喜んでるの素敵」「幸せを感じる」といった声が寄せられている。DAIGOと北川は2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
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◆DAIGO、北川景子の表彰状とトロフィー公開
13日、北川は東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。映画「ナイトフラワー」で優秀主演女優賞を受賞した。
◆DIAGOと北川景子の投稿に反響
この投稿には「ラブラブ夫婦」「やりとりほっこり」「自分のことのように喜んでるの素敵」「幸せを感じる」といった声が寄せられている。DAIGOと北川は2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
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