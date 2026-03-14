「満足して死んでいきたい」全身ピンクの女装家庭教師・マリアさんにあのが共鳴「ハッとしました」
●自らの不登校経験からも人気の理由理解
アーティストのあのが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、15日に放送される「家庭教師のマリアさん〜女装と恋と推し活と〜」。ピンクの服で女装する家庭教師のナカシママリアさん(45)に密着した作品だ。
マリアさんに強く共感したという、あの。自分に正直に生きる姿、そして彼女を“推す”人たちの存在を通して感じた思いや、自身の活動への向き合い方についても語った――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した あの
○名古屋の街をド派手なママチャリで走る
全身ピンクの女装姿で名古屋の街をド派手なママチャリで走るマリアさんは、不登校など様々な事情を抱える子どもたちに寄り添う、SNSで話題の家庭教師。大学卒業後は学習塾で講師を務め、若くして塾長を任されるほどだったが、人間関係に疲れて退職。そんなある日、ふと立ち寄ったメイドカフェで出会った“カワイイ”ロリータファッションが人生を変えた。
あれからもうすぐ20年…自分の好きな装いで生きる道を選び、今では1日の大半をその姿で過ごしている。
そんなマリアさんのもう一つの顔が、路上でのアイドル活動。仕事帰りの人たちが足を止め、声援を送る。そこで、マリアさんに特別な思いを寄せる女性がいた。夫を事故で亡くし、女手一つで2人の子どもを育て上げた53歳。仕事帰りに偶然出会ったマリアさんの自由な生き方にひかれ、いつしか恋に落ちたという。
マリアさんを誰よりも強く推し、支え続ける存在で、「もしも、かなうなら結婚できたら…」と語る彼女とマリアさんの恋の行方は…。
○「ちょっとイラ立って感情が入りそうに」
マリアさんについて、「本当に自分に正直で、やりたいことにまっすぐ生きている人だなと思いました」と印象を語る、あの。家庭教師と聞いて、最初は「本当に!?」と驚いたそうだが、自身の不登校経験も踏まえて、子どもたちに人気の理由が理解できたという。
「ちょっと人間的な感覚がなくて、神格化されている感じがあったんです。堅苦しい先生というより妖精みたいな感じ。そこに対して、子どもたちが素直になれる力があるんじゃないかなって思いました。無責任にも聞こえる言葉は、他人が言ってる言葉だから、普通はそんなに信用しないじゃないですか。でも、マリアさんから言われると素直に受け入れられる感じがある。子どもたちは特にそうなんじゃないかなと思ったし、こういう家庭教師が来たら楽しくて、心を開きやすいなと思いました」
路上ライブで歌唱を披露する姿には、「歌った時のスイッチがあって、歌手としての自覚がありそうで信頼できました」と、同業者として見ていたそうだ。
路上で歌うマリアさん (C)フジテレビ
『ザ・ノンフィクション』のナレーションは、これで3回目。放送のたびに「聴きやすい」という反響を受けているそうで、「うれしいです。声だけというナレーションの仕事はすごく好きなので、やりがいを感じています」と声を弾ませる。
今回、マリアさんが少し鈍感な部分を見せる場面もあるが、「ちょっとイラ立って感情が入りそうになったので、なるべく声が震えないように頑張りました」と、冷静さを保って声を吹き込んだ。
●「“楽”と“楽しい”は違う」
マリアさんの言葉で印象に残ったというのは、「自分のやりたいことをやった人生だったなって思って、満足して死んでいきたい」という願望。
「僕もすごくそう思っている部分があるので、その言葉を聞いてハッとしました。全部が分かるわけじゃないけど、今までたくさん苦労してきたんだろうなとか、後悔しないように生きているカッコよさを感じました」
自身も満足して死んでいくために、「なるべく後悔がないようにやる、というのは意識しています」というが、ここでもう一つ、マリアさんに共感した言葉が、「“楽”と“楽しい”は違う」というものだ。
「楽な道っていくらでもあるけど、結局、自分がやりたいことをやって楽しく生きるためには苦労がつきものだったりするなって思うんです。僕自身も苦労は多かったので、そういう意味でもめっちゃ共感しました」
家庭教師をするマリアさん (C)フジテレビ
○「その気持ちはわかる」心からの共感ナレーション
今回のサブタイトルになっている「推し活」。あのの“推し”は、漫画『弱虫ペダル』の登場人物・御堂筋翔だ。
「みんなは仲間と絆を深めながら強くなっていく物語なんですけど、御堂筋くんは一匹狼型で、勝利のためなら何でもするし、仲間なんていらないっていうタイプなんです。僕も、グループとかバンドとかいろいろ経て、“向いてないな”って何度も何度も挫折して、今は一人でやっているので、めっちゃ共感できるし、ちょっと寄り添ってもらえる気持ちになります。たまに心が折れそうな時は、御堂筋くんがレースに勝ったシーンを思い出して、なんとか耐えたりしてますね」
今回のナレーションでは、「相性の悪い人が普通の人より多いから、基本一人でいろいろやったほうが気楽にできる」というマリアさんの心情に対し、あのが「その気持ちはわかる」と言う部分があるが、そこには心からの共感が込められている。
番組中にはマリアさんを推す熱狂的なファンも登場。あのにとって、ファンの力は「どんなものよりも偉大だなっていうのを、常日頃感じてます」と強力な後押しになっている。
4月には主演ドラマ『惡の華』(テレビ東京)がスタートし、5月までホールツアーの真っ最中だが、「今までわりといろんなものを発信してきたんですけど、一旦ちょっと抑えようかなと思ってるんです」というフェーズに。
「自分が“これを見てください”とか必要以上に言うよりも、表現で内面を見せるということをどんどんやっていきたいなって思うんです。だから、目を離さないでもらえるといいなと思います」と呼びかけた。
●あの2020年9月から「ano」名義でソロ音楽活動を開始。22年4月、TOY’S FACTORYからメジャーデビュー。同年10月、TVアニメ『チェンソーマン』エンディングテーマに「ちゅ、多様性。」が抜てきされた。23年末には『NHK紅白歌合戦』にも出場。24年3月、映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』で主演声優と主題歌を担当。映画『【推しの子】-The Final Act-』にもMEMちょ役で出演。音楽活動だけに留まらずタレント、女優、声優、モデルと多岐にわたり活動する。4月からは鈴木福とのW主演ドラマ『惡の華』がスタート。現在、全国9都市を回るライブツアー「ano HALL TOUR 2026」を5月まで行っている。
アーティストのあのが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、15日に放送される「家庭教師のマリアさん〜女装と恋と推し活と〜」。ピンクの服で女装する家庭教師のナカシママリアさん(45)に密着した作品だ。
マリアさんに強く共感したという、あの。自分に正直に生きる姿、そして彼女を“推す”人たちの存在を通して感じた思いや、自身の活動への向き合い方についても語った――。
○名古屋の街をド派手なママチャリで走る
全身ピンクの女装姿で名古屋の街をド派手なママチャリで走るマリアさんは、不登校など様々な事情を抱える子どもたちに寄り添う、SNSで話題の家庭教師。大学卒業後は学習塾で講師を務め、若くして塾長を任されるほどだったが、人間関係に疲れて退職。そんなある日、ふと立ち寄ったメイドカフェで出会った“カワイイ”ロリータファッションが人生を変えた。
あれからもうすぐ20年…自分の好きな装いで生きる道を選び、今では1日の大半をその姿で過ごしている。
そんなマリアさんのもう一つの顔が、路上でのアイドル活動。仕事帰りの人たちが足を止め、声援を送る。そこで、マリアさんに特別な思いを寄せる女性がいた。夫を事故で亡くし、女手一つで2人の子どもを育て上げた53歳。仕事帰りに偶然出会ったマリアさんの自由な生き方にひかれ、いつしか恋に落ちたという。
マリアさんを誰よりも強く推し、支え続ける存在で、「もしも、かなうなら結婚できたら…」と語る彼女とマリアさんの恋の行方は…。
○「ちょっとイラ立って感情が入りそうに」
マリアさんについて、「本当に自分に正直で、やりたいことにまっすぐ生きている人だなと思いました」と印象を語る、あの。家庭教師と聞いて、最初は「本当に!?」と驚いたそうだが、自身の不登校経験も踏まえて、子どもたちに人気の理由が理解できたという。
「ちょっと人間的な感覚がなくて、神格化されている感じがあったんです。堅苦しい先生というより妖精みたいな感じ。そこに対して、子どもたちが素直になれる力があるんじゃないかなって思いました。無責任にも聞こえる言葉は、他人が言ってる言葉だから、普通はそんなに信用しないじゃないですか。でも、マリアさんから言われると素直に受け入れられる感じがある。子どもたちは特にそうなんじゃないかなと思ったし、こういう家庭教師が来たら楽しくて、心を開きやすいなと思いました」
路上ライブで歌唱を披露する姿には、「歌った時のスイッチがあって、歌手としての自覚がありそうで信頼できました」と、同業者として見ていたそうだ。
路上で歌うマリアさん (C)フジテレビ
『ザ・ノンフィクション』のナレーションは、これで3回目。放送のたびに「聴きやすい」という反響を受けているそうで、「うれしいです。声だけというナレーションの仕事はすごく好きなので、やりがいを感じています」と声を弾ませる。
今回、マリアさんが少し鈍感な部分を見せる場面もあるが、「ちょっとイラ立って感情が入りそうになったので、なるべく声が震えないように頑張りました」と、冷静さを保って声を吹き込んだ。
●「“楽”と“楽しい”は違う」
マリアさんの言葉で印象に残ったというのは、「自分のやりたいことをやった人生だったなって思って、満足して死んでいきたい」という願望。
「僕もすごくそう思っている部分があるので、その言葉を聞いてハッとしました。全部が分かるわけじゃないけど、今までたくさん苦労してきたんだろうなとか、後悔しないように生きているカッコよさを感じました」
自身も満足して死んでいくために、「なるべく後悔がないようにやる、というのは意識しています」というが、ここでもう一つ、マリアさんに共感した言葉が、「“楽”と“楽しい”は違う」というものだ。
「楽な道っていくらでもあるけど、結局、自分がやりたいことをやって楽しく生きるためには苦労がつきものだったりするなって思うんです。僕自身も苦労は多かったので、そういう意味でもめっちゃ共感しました」
家庭教師をするマリアさん (C)フジテレビ
○「その気持ちはわかる」心からの共感ナレーション
今回のサブタイトルになっている「推し活」。あのの“推し”は、漫画『弱虫ペダル』の登場人物・御堂筋翔だ。
「みんなは仲間と絆を深めながら強くなっていく物語なんですけど、御堂筋くんは一匹狼型で、勝利のためなら何でもするし、仲間なんていらないっていうタイプなんです。僕も、グループとかバンドとかいろいろ経て、“向いてないな”って何度も何度も挫折して、今は一人でやっているので、めっちゃ共感できるし、ちょっと寄り添ってもらえる気持ちになります。たまに心が折れそうな時は、御堂筋くんがレースに勝ったシーンを思い出して、なんとか耐えたりしてますね」
今回のナレーションでは、「相性の悪い人が普通の人より多いから、基本一人でいろいろやったほうが気楽にできる」というマリアさんの心情に対し、あのが「その気持ちはわかる」と言う部分があるが、そこには心からの共感が込められている。
番組中にはマリアさんを推す熱狂的なファンも登場。あのにとって、ファンの力は「どんなものよりも偉大だなっていうのを、常日頃感じてます」と強力な後押しになっている。
4月には主演ドラマ『惡の華』(テレビ東京)がスタートし、5月までホールツアーの真っ最中だが、「今までわりといろんなものを発信してきたんですけど、一旦ちょっと抑えようかなと思ってるんです」というフェーズに。
「自分が“これを見てください”とか必要以上に言うよりも、表現で内面を見せるということをどんどんやっていきたいなって思うんです。だから、目を離さないでもらえるといいなと思います」と呼びかけた。
●あの2020年9月から「ano」名義でソロ音楽活動を開始。22年4月、TOY’S FACTORYからメジャーデビュー。同年10月、TVアニメ『チェンソーマン』エンディングテーマに「ちゅ、多様性。」が抜てきされた。23年末には『NHK紅白歌合戦』にも出場。24年3月、映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』で主演声優と主題歌を担当。映画『【推しの子】-The Final Act-』にもMEMちょ役で出演。音楽活動だけに留まらずタレント、女優、声優、モデルと多岐にわたり活動する。4月からは鈴木福とのW主演ドラマ『惡の華』がスタート。現在、全国9都市を回るライブツアー「ano HALL TOUR 2026」を5月まで行っている。