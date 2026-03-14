「ナンバープレートにしたい」と思う青森県の地名ランキング！ 3位「青森市」、同率1位は？【2026年調査】
街中で見かけるナンバープレートの地名は、その車の第一印象を左右するほど、意外にも強い個性を放っているものです。もし自分の愛車に好きな地名を掲げられるとしたら、どの街の響きが最も魅力的に映るのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う青森県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「青森県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「青森県を代表する大都市名でかっこいいいから」（60代男性／愛知県）、「特に青森ねぶた祭りなどの伝統行事が世界的に知られており、その名前をナンバープレートとして使うことで、地域の誇りや活力を感じることができるから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「弘前市といえば、弘前公園の桜が全国的に有名です。私も一度は見てみたいです。なのでここがナンバープレートになるとうれしいです」（60代男性／新潟県）、「弘前市は桜の名所として全国的に知られており、歴史ある城下町としての魅力も強い地名です。『弘前』と入ったナンバープレートは上品で落ち着いた印象があり、観光地としてのブランド力も感じられます。青森県の中でも特にイメージが良く、県外の人にも認知されやすい点が選んだ理由」（40代男性／北海道）、「弘前城や桜まつりで全国的に有名な歴史ある城下町、上品で風情のある地名のイメージが強くナンバープレートでも人気が出やすいと思う」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「津軽海峡冬景色で有名だから」（40代女性／福岡県）、「地名の雰囲気が好きでナンバープレートにしたい」（60代女性／北海道）、「りんごで有名な地名なのと、ひらがなが可愛らしく感じるからです」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う青森県の地名ランキングの結果をご紹介します。
3位：青森市／52票青森県の中心地であり、世界最大級の縄文集落跡「三内丸山遺跡」や、夏の夜を彩る「青森ねぶた祭」で知られる青森市。八甲田山の雄大な自然や陸奥湾の海の幸にも恵まれ、北国らしい情緒と活気に満ちています。県名を冠した誇り高い地名として、多くの支持を集めました。
回答者からは「青森県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「青森県を代表する大都市名でかっこいいいから」（60代男性／愛知県）、「特に青森ねぶた祭りなどの伝統行事が世界的に知られており、その名前をナンバープレートとして使うことで、地域の誇りや活力を感じることができるから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
同率1位：弘前市／53票（同率1位）「日本一の桜」と称される弘前公園（弘前城）を擁する城下町、弘前市。歴史的な建築物や洋館が点在し、レトロでモダンな雰囲気が漂います。岩木山の麓に広がる日本一のりんご生産地としての顔も持ち、伝統を感じさせる落ち着いた響きが、多くのドライバーに選ばれた理由といえるでしょう。
回答者からは「弘前市といえば、弘前公園の桜が全国的に有名です。私も一度は見てみたいです。なのでここがナンバープレートになるとうれしいです」（60代男性／新潟県）、「弘前市は桜の名所として全国的に知られており、歴史ある城下町としての魅力も強い地名です。『弘前』と入ったナンバープレートは上品で落ち着いた印象があり、観光地としてのブランド力も感じられます。青森県の中でも特にイメージが良く、県外の人にも認知されやすい点が選んだ理由」（40代男性／北海道）、「弘前城や桜まつりで全国的に有名な歴史ある城下町、上品で風情のある地名のイメージが強くナンバープレートでも人気が出やすいと思う」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
同率1位：つがる市／53票（同率1位）弘前市と並び1位となったのは、ひらがな表記が目を引く「つがる市」です。津軽平野の中央に位置し、広大な田園風景や十三湖、美しいベンセ湿原など豊かな自然が魅力。地域名である「津軽」を冠した親しみやすく柔らかな印象が、ナンバープレートとしての個性を際立たせています。
回答者からは「津軽海峡冬景色で有名だから」（40代女性／福岡県）、「地名の雰囲気が好きでナンバープレートにしたい」（60代女性／北海道）、「りんごで有名な地名なのと、ひらがなが可愛らしく感じるからです」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)