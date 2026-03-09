俳優の今田美桜さんは3月9日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：今田美桜さん公式Instagramより）

俳優の今田美桜さんは3月9日、自身のInstagramを更新。海外とみられる場所で美しい姿を披露しました。

「美桜さん凄く綺麗」

今田さんは投稿に花などの絵文字を添え、7枚の写真を載せています。1、2、4、5、7枚目は今田さんのソロショットで、特に1、4、5枚目では美脚が際立つ姿です。落ち着いたトーンの洋服を着用し、太ももがあらわになっています。

コメントでは、「綺麗やー」「可愛くて色っぽい」「美桜さん凄く綺麗」「こんなにもお花が似合う女優さん居ないってくらいお花が似合う素敵な美桜ちゃん」「100枚連写したら100枚美人やな」と、絶賛の声が上がりました。

また久しぶりの投稿となったことから、「生きてたんだ！よかった！」「まさかの2連続で投稿してくれるなんて　嬉しすぎるよ」「みおみの投稿を久々に見れて嬉しーよー！！」といった声も。

久しぶりの更新

2025年12月14日の投稿を最後にしばらく更新がなかった今田さん。2026年3月8日にようやく更新し、フランス・パリでの美しい姿を見せ、さらに今回も2日続けての更新となりました。気になる人は、ぜひ前回の投稿もチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)