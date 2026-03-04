「秘密は底に」スタイルよく見えて歩きやすい「春も履き続けられる」ブーツ







トップスもボトムスもだんだんと軽くなるこれから、コーディネートのバランスをとりもつ「足元の重み」が重要に。そこで、ショートブーツの中でも存在感があり、スニーカーのように歩きやすい安定感があるブーツに注目。先々の季節においても履き回せる、便利な選択肢をお届けします。







「フットワーク軽く履き回せる」重めの黒

きちんと感のある見た目や、引き締め、ボリュームアップなど、合わせやすさ以上にスタイリングにとって利点が多い黒の靴。「黒ばかりはいてしまう」ことに自信が持てるポテンシャルの高さをあらためて検証。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。







「手軽な重厚感」足首の細いサイドゴアブーツ

黒サイドゴアブーツ（2）／ジャンヴィト ロッシ/ebure（LITTLE LEAGUE INC.）



歩きやすく、足元に重みをもたらす存在として定着したメンズライクなサイドゴア。つま先に迫力が出るため、筒まわりがくびれたもので「すぎないボリューム感」に。







コートの主張を「なじませる」

黒サイドゴアブーツははきまわし。共布ベルトつき黒ロングコート、中に着た黒タートルニット／ともにアモーメント ベージュデニムパンツ／アッパーハイツ（ゲストリスト） 眼鏡／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）



スタイリングの完成度を上げる長さのある黒コートに釣り合う重み。たっぷりとした黒コートに対して、サイドゴアブーツの存在感が抜けすぎずちょうどいいバランスに。白より落ち着いた印象のベージュパンツで、コントラストを軽減。







ニットのほっこり感を「引き締める」

黒サイドゴアブーツははきまわし。グレーVネックニットワンピース／HER. バッグ／メゾン カナウ（ヤマニ） バッグに巻いたストール／BODHI（alpha Brand Consulting）

ゆるくて長いニットワンピのメリハリに有効なすそからのぞかせた辛口な黒のさし色。ニットワンピースをリラックスにもレディにも転ばせない、メンズライクなソールの黒ブーツ。色も質感もやさしいニットが凜として、たった1枚でも手抜きに見えない意志のある姿に。







