NHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¤è¤ë7»þ57Ê¬¡Á¡Ë3·î10ÆüÊüÁ÷¤Ï¡¢¡È¿ÌºÒ15Ç¯ ÌÀÆü¤ØÆÏ¤±¤ë²Î¡ÉÆÃ½¸¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤æ¤º¤Ï¿ÌºÒÅÁ¾µ¥½¥ó¥°¡Ö´ö½Å¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£

¤Þ¤º¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ç¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢º£¤â¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö±«¤Î¤ÁÀ²¥ì¥ë¥ä¡×¤ò¤æ¤º¤¬ÈäÏª¡£

¤½¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷ÍâÆü¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¡£ÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Àé¾»É×¤Ï¡ÖËÌ¹ñ¤Î½Õ¡×¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸°ìÏ©¡×¡¢½©Àî²í»Ë¤È²ÆÀî¤ê¤ß¤Ï¡Ö¤¢¤¹¤È¤¤¤¦Æü¤¬¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤ò¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¹ç¾§¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£

¤æ¤º¤Ï¡¢µîÇ¯½©¤ËNHKÀçÂæÊüÁ÷¶É¤«¤é¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æºî¤Ã¤¿¿ÌºÒÅÁ¾µ¥½¥ó¥°¡Ö´ö½Å¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ý¯ºä46¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤ÎºÇ¿·¶Ê¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£

¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×ÊüÁ÷Í½Äê

3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¸å7»þ57Ê¬¡Á8»þ42Ê¬ ¡ÊÁ´¹ñÊüÁ÷¡Ë¢¨NHKONE ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¡¿¸«Æ¨¤·ÈÖÁÈÇÛ¿®¡ÊÊüÁ÷¸å£±½µ´Ö¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨NHK Âçºå¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷»Ê²ñ¡§Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢ÀÐ¶¶°¡¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½Ð±é¡§½©Àî²í»Ë¡¢Ý¯ºä46¡¢Àé¾»É×¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢²ÆÀî¤ê¤ß¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢¤æ¤º£Ö£Ô£Ò½Ð±é: ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¶Ê½ç¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡× ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö±«¤Î¤ÁÀ²¥ì¥ë¥ä¡× ¤æ¤º¡ÖËÌ¹ñ¤Î½Õ¡× Àé¾»É×¡Ö¿ÍÀ¸°ìÏ©¡× Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ö¤¢¤¹¤È¤¤¤¦Æü¤¬¡× ½©Àî²í»Ë¡¦²ÆÀî¤ê¤ß¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡× ½©Àî²í»Ë¡¦Ý¯ºä46¡¦Àé¾»É×¡¦Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¦²ÆÀî¤ê¤ß¡¦¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ö´ö½Å¡× ¤æ¤º¡Ö¸À¤¤Ìõ¥Ê¥¤¥Ê¡¼¡× ¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó ¥À¥ó¥¹¡§Ý¯ºä46¡ÖÎ¹Ï©¡× Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡ÖThe growing up train¡× Ý¯ºä46