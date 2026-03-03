¤æ¤º¡¢¿ÌºÒÅÁ¾µ¥½¥ó¥°¡Ö´ö½Å¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¡¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó ¿ÌºÒ15Ç¯ ÌÀÆü¤ØÆÏ¤±¤ë²Î¡×ÆÃ½¸
NHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¤è¤ë7»þ57Ê¬¡Á¡Ë3·î10ÆüÊüÁ÷¤Ï¡¢¡È¿ÌºÒ15Ç¯ ÌÀÆü¤ØÆÏ¤±¤ë²Î¡ÉÆÃ½¸¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤æ¤º¤Ï¿ÌºÒÅÁ¾µ¥½¥ó¥°¡Ö´ö½Å¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ç¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢º£¤â¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö±«¤Î¤ÁÀ²¥ì¥ë¥ä¡×¤ò¤æ¤º¤¬ÈäÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷ÍâÆü¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é15Ç¯¡£ÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Àé¾»É×¤Ï¡ÖËÌ¹ñ¤Î½Õ¡×¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸°ìÏ©¡×¡¢½©Àî²í»Ë¤È²ÆÀî¤ê¤ß¤Ï¡Ö¤¢¤¹¤È¤¤¤¦Æü¤¬¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤ò¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¹ç¾§¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤æ¤º¤Ï¡¢µîÇ¯½©¤ËNHKÀçÂæÊüÁ÷¶É¤«¤é¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æºî¤Ã¤¿¿ÌºÒÅÁ¾µ¥½¥ó¥°¡Ö´ö½Å¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ý¯ºä46¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤ÎºÇ¿·¶Ê¤â¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£