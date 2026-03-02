フィギュアファンにはお馴染み

列島に感動を呼んだミラノ・コルティナ五輪の閉幕から、1週間が経過した。フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、注目度が急上昇。夢舞台で市民権を得た「4文字」を振り返る。

りくりゅうは個人戦ショートプログラム（SP）で得意のリフトにミスが出て、まさかの5位発進。だが、フリーで世界歴代最高得点をマークして鮮やかに逆転した。

涙が乾いた後の表彰式。木原は三浦の腰をひょいっと持って壇上に押し上げた。セレモニーを終え、表彰台を降りる際には木原が三浦をだっこするように抱え、運んでいった。

フィギュアファンの間で「木原運送」と呼ばれるムーブ。フィギュアファン以外も注目する五輪という大舞台で発動したことで、一気に市民権を得た。

地上波でも取り上げられ、Xでも大反響。「木原運送ここで見られるとはねぇ」「毎度恒例木原運送、今日も絶賛営業中です！」「りくりゅう表彰台でリフトするかと思ったら抱っこだった」「世界の木原運送」「リフトで表彰台乗せてあげてる〜かわいい〜！！！！」「木原運送を堪能出来て嬉しい」「オリンピックも木原運送は安心安全〜！！」などの声が上がっていた。

夢舞台の終わりを告げる閉会式でも「木原運送」は休まない。木原は三浦を持ち上げるリフトを披露し、行進した。X上のファンは歓喜。「閉会式でリフト 璃来ちゃん どんな景色見えたんやろ」「閉会式でも仲良くリフトしてる木原運送」「閉会式でもリフト笑 木原運送が営業してるww」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）