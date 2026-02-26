ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組は、２５日に都内の日本記者クラブで開いた。一夜明けた２６日も多くのメディアで取り上げられ、ネットのりくりゅう熱は冷めやらない。

なかでもファンをにぎわせたのが、木原の「あとはご想像にお任せします」という発言。司会者が恐縮しながら「りくりゅうのお二人、本当にもう見ようによっては、本当にいろんな関係に見えるんですよね。仲のいい兄弟にも見える。友人関係にも見える。夫婦漫才にも見える。りくりゅう、何が正解なの？っていうのを一言」とたずねたシーンだった。この質問に対して、三浦は「それを超えているよね」と答え、木原は「戦友じゃないですけど」と明かした。また三浦は「一緒にいて当たり前ですし」とコメントすると木原は「ケンカもすごいしますし」。三浦は「やっぱり家族みたいになっている」と明かすと木原は「あとはご想像にお任せします」と笑顔でコメントした。

プライベートに迫る質問に、三浦はやや驚きながらも思わず笑顔。木原は堂々とした様子で対応し、構える様子もなく「あとはご想像にお任せします」とサラリ。

この姿にネットは「神回答すぎる」「この質問の大正解を打ち出したな」「『ご想像にお任せします』の一言に、余白の美を感じますね」「完璧すぎる返しで心臓持たん…！」「答え方がまた粋だなぁ。二人の空気感が大好き！」「『あとはご想像にお任せします笑』の一言で全て持ってかれた…」「さすがの対応力に脱帽です！」と木原の返しを称賛。

また「プライバシーを守るためのすごく賢いやり方だよね」「他の人が横から入り込む隙間が少しもない感じがします」といった声も寄せられた。

ファンは思わず考察。「『ご想像にお任せします』って恋人同士が使うイメージあったけど、りくりゅうはそうであってもなくても自分たちの関係は変わらないから、どう想像してもらってもＯＫって感じでめちゃめちゃいいな」「めちゃくちゃベストな答え。周りがどう思おうが２人の関係性は揺るがないだろうし素人が考えるような次元にはいないんだろうな」「『家族みたい』『喧嘩（けんか）もする』って具体的に言いながら、最後に“ご想像にお任せします”って締めるの…絶妙すぎるよね。はっきり線引きせずに、でも否定もしない感じが逆に関係性の深さを感じさせるというか」とうなずいた。

また「私たちに想像する自由を与えてくれるの神すぎない？」「喧嘩もするし最強ペアだし、結局こっちの想像力だけがフル稼働してるんよ」「ご想像にお任せします、を連発されたら逆に想像爆発するしかない」「これで別々の人と結婚したら人間不信になるって…」と様々な反応が寄せられた。