グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回はメリハリボディが際立つ吉田優花さんのイベントの模様をお届けします！

【画像】引き締まったメリハリボディ

☆チャーミングさとソフトテニスで鍛えたグラビア向きのメリハリボディに注目！



1stDVD『Freash Girl』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年1月24日）





●吉田優花（よしだ・ゆうか）

2003年7月20日生まれ 東京都出身 T160cm B88 W64 H89

現役女子大生で"MISS CIRCLE CONTEST 2023"と"ミスアサヒ芸能2025"で、それぞれ準グランプリ獲得という実績もなかなかです。

ソフトテニスを10年間やっていて、高校時代には部長として全国大会出場もありとのこと。体力も運動技術も、そして人望もあるということですね。

親しみやすくて可愛らしいビジュアルと、メリハリボディでグラビアアイドルとしても大いに楽しみです。

――1stDVDはいつごろどちらで撮影しましたか？

吉田 （2025年の）9月に福岡県の糸島で撮影しました。

――テーマとか、ストーリーとか、役柄はありますか？

吉田 グラビアを去年（2025年）の5月か6月くらいに始めて、今回がファーストDVDなので、フレッシュな若々しい感じで作っていただきました。

私はソフトテニスをずっとやってて、全国大会にも出場しているので、作品内でもちょっとテニスをするシーンもいれていただいたりします。あとは動物が好きなので、ネコちゃんの衣装もあったり。

――推したいポイントとか、シーンとか、衣装を教えてください。

吉田 ピンク色が好きなので、ジャケットの（テニスウエアの中の）薄ピンク水着が好きです。

あとちょっと大人っぽい水着でしたら、黒い（下着風）水着もあります。すごいセクシーな感じで撮っていただいて、大人っぽいところも見せれたかなと思います。

――普段の自分らしさが出ているシーンはどこでしょう？

吉田 やっぱりテニスをしているシーンは私らしいかな。テニス以外にも縄跳びとか運動しているシーンもあって、運動は私らしくてとかもいいかなって思います。

――このDVD、自己採点は何点くらいでしょう？

吉田 点数？ このDVDにですか？ 100点満点です！（笑）

――今着ている水着のポイントをお願いします。

吉田 ちょっとヒラヒラが付きながらもしっかりと盛れる、きれいに見せられる水着かなと思います。

――ご自分の水着ですか？

吉田 そうです、ハイ。

――2026年はどんな年にしたいですか？

吉田 みなさんに応援していただけるためには、自分自身が自分のことを大好きにならなきゃいけないなと思うので、もっと自分を大好きになれるように、自分磨きを頑張りたいです。役者としてもそうですし、グラビアでももっといろんな方に知っていただける機会を作れたらなって思ってます。

――憧れている女優さんとか、グラビアアイドルの方はいますか？

吉田 ずっと吉岡里帆さんが好きです。役者もやりながらグラビアもやってたと思うんですけど、そんな吉岡里帆さんみたいな女性になりたいなって思ってずっとやってきました。

――吉田さんのグラビアのチャームポイントはどこですか？

吉田 スポーツをやってきたこともあって、けっこう体は締まっていると思うんです。

でも、ちょっとムチムチというか、なんていうんですかね？ ポッチャリじゃなくて、"ボン、キュッ、ボン"みたいな。お腹はちゃんと締まっているなと思うので、ウエストのラインもチャームポイントですかね。

――この3月には大学卒業で、その後は芸能活動メインですか？

吉田 そうですね、芸能活動一本でやっていきます。

――お知らせできる情報はありますか？

吉田 セカンドDVDも3月に出ますので、ぜひ、見てください。

＊ ＊ ＊

まもなく大学は卒業とのことですが、その後は芸能活動一本で、演技と並行してグラビアでも頑張って知名度もあげていきたいとのこと。

可愛らしくて、グラビア映も抜群なので、両立していくのは的確な判断かと思います。次回作も3月に出るそうなので、お楽しみに。

取材・文・撮影／北川昌弘