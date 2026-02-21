ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥¸¥ã¥Ã¥¸²èÁü¤Ë¡È°ÛÏÀ¡ÉÊ®½Ð¡¡Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ì¥«¥Ê¥À¥Õ¥¡¥ó¡ÄMLB¸ø¼°¤Ï¡Ö·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¡×
MLB¸ø¼°¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï³«Ëë¤ÎµÇ°Åê¹Æ
¡¡MLB¤Ç¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡È³«Ëë¡É¤ò¹ð¤²¤ë²èÁü¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤é¤¬¡È¼çÌò¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÈÉÔËþ¡É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖÅß¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤µ¤¢¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤À¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÅº¤¨¤Æ²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀãÍÏ¤±¤ÎÆ»¤«¤éÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àºùÆ»¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤ëÂçÃ«¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¸å¤í»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°MVP¥³¥ó¥Ó¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡È°ÛÏÀ¡É¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°¤ÏMLB¸ø¼°¤ÎÅê¹Æ¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÈÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¼«·³¤ÎÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÃ²¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Î¡ÈÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¡É¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥«¥Ê¥À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¹¤«¤µ¤ºÆ±Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤Î°¦¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤è¡×¡ÖÆ±´¶¤À¤è¡×¡ÖMLB¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤À¡×¡ÖÈà¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡ÈÊØ¾è¡É¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïºòµ¨¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔËþ¤Ï±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë