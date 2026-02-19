えなこ「海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったり」、『週刊少年チャンピオン』で“未収録”カット公開
コスプレイヤー・えなこが、19日発売の『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）12号の表紙＆グラビアに登場。ソロでの表紙登場は、25回目となる。
【画像】スケスケレース衣装で“はにかみ”表情のえなこ
読者でさえ“まだ知らないえなこの魅力”が詰まったスクールカレンダーブックが発売される。本誌では、同カレンダーブック未収録の珠玉のカットが掲載される。また、両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施する。
■えなこ、コメント
海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと、季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ盛り沢山です♪
