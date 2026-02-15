【緑のヤツら】（東京都 ぽこ 44歳）

DSC_0378

所謂TS系達。どちらかと言うとMAXON派なので、OD系と言いたいところだが、地味。OOD9とOSD9を入れるか微妙だったけど、緑系の色なので入れてみた。1番気に入ってるのはOD9pro+かなー。でも結局どれを使っても、ツマミいじって同じ音を出そうとするのはなんでだろう？

◆ ◆ ◆

うわうわうわ、これはヤバい。見てはいけないものを見てしまったかもしれん。これまで相当やばい人たちのGAS（楽器欲しい欲しい症候群）を垣間見てきた【俺の楽器・私の愛機】コーナーだけれども、これまた極まった氣を放っておる。うかつに触ろうとしたら結界で弾かれてしまいそうだ。でもそんなパワースポットだからこそ見逃せない発言があります。そう、「同じ音を出そうとするのはなんでだろう？」ってやつ。そうなのよ。TS系に限らずほかの歪み系を手にしても、ギターアンプを新調しても、実のところ同じような音を作ってしまうというのが悲しきギタリストの性。これ、真理です。でもそれもこれだけの迷い道・遠回りをして初めて開眼する境地ってのも真理。合掌。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ