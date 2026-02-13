「膝は出さないと決めている」ユニクロ×JWアンダーソン、アラフィフ世代は「王道カーゴ」で選ぶのが正解
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
アラフィフ向けプチプラファッションを発信するYouTubeチャンネル「ゆかりんチャンネル」が、「【ユニクロ×JWアンダーソン】2026年春夏コラボを全型チェック アラフィフ女子が「買うもの・買わないもの」を忖度なし本音レビュー」と題した動画を公開した。今回のコラボレーションアイテム全型をチェックし、大人の女性が日常に取り入れやすいかどうかという視点で、購入候補を厳選している。
ゆかりん氏は、今回のコレクションについて、英国らしいトラッドさとデザイナーズブランド特有の個性が光ると評価しつつも、アラフィフ世代には着こなしが難しいアイテムもあると指摘。その中で「買うべき」と太鼓判を押したのが「オックスフォードオーバーサイズシャツ」だ。特にイエローを推奨し、「派手に見えるかもしれないが、顔の印象がバッと明るくなる」と、くすみがちな大人の肌をトーンアップさせる効果を強調した。また、体にフィットするシルエットの「ミニT」に関しては、あえて「2XLサイズ」を選ぶという独自のアプローチを披露。「自分のマイサイズで着ると事故る可能性がある」とし、サイズアップしてゆとりを持たせることで、体のラインを拾わずにトレンドのシルエットを楽しめると解説した。色は褪せたような風合いが魅力的なネイビーに注目している。
一方で、ゆかりん氏は「何を着ないかを決めるのも大事」という独自の哲学も展開。自身のルールとして「膝は出さない」と決めているため、今回のラインナップにあるハーフパンツは購入しないと断言した。また、太いピッチのボーダー柄についても「柄の存在感に負けてしまう」として避けるなど、流行に流されず自分のスタイルを貫く姿勢を見せた。
動画の最後には、ボトムスの注目株として「カーゴパンツ」のオリーブカラーを紹介。「王道のアイテムは王道の色をまず買うべき」と語り、奇をてらわない選択こそが長く愛用できる秘訣であると締めくくった。
ゆかりん氏は、今回のコレクションについて、英国らしいトラッドさとデザイナーズブランド特有の個性が光ると評価しつつも、アラフィフ世代には着こなしが難しいアイテムもあると指摘。その中で「買うべき」と太鼓判を押したのが「オックスフォードオーバーサイズシャツ」だ。特にイエローを推奨し、「派手に見えるかもしれないが、顔の印象がバッと明るくなる」と、くすみがちな大人の肌をトーンアップさせる効果を強調した。また、体にフィットするシルエットの「ミニT」に関しては、あえて「2XLサイズ」を選ぶという独自のアプローチを披露。「自分のマイサイズで着ると事故る可能性がある」とし、サイズアップしてゆとりを持たせることで、体のラインを拾わずにトレンドのシルエットを楽しめると解説した。色は褪せたような風合いが魅力的なネイビーに注目している。
一方で、ゆかりん氏は「何を着ないかを決めるのも大事」という独自の哲学も展開。自身のルールとして「膝は出さない」と決めているため、今回のラインナップにあるハーフパンツは購入しないと断言した。また、太いピッチのボーダー柄についても「柄の存在感に負けてしまう」として避けるなど、流行に流されず自分のスタイルを貫く姿勢を見せた。
動画の最後には、ボトムスの注目株として「カーゴパンツ」のオリーブカラーを紹介。「王道のアイテムは王道の色をまず買うべき」と語り、奇をてらわない選択こそが長く愛用できる秘訣であると締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
しまむら590円「神ベルト」に衝撃！ユニクロから一生モノまで愛用するマニアが「価格を二度見した」と絶賛
【しまむら購入品】春の足元をアップデート！ファッション系YouTuberが選ぶ「絶対買いたくなる」高見えローファー徹底解説
【本音レビュー】ユニクロC 2026春夏、アラフィフYouTuberが「買って正解」と太鼓判を押したアイテムとは
チャンネル情報
ゆかりんが40代50代向けUNIQLOしまむらGU上品カジュアルコーデ配信中！ コメントはすべて返信しますˊᵕˋ⑅ 頑張って更新するのでチャンネル登録お願いします♪