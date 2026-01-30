フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３０日、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いでプロ野球「広島カープ」の羽月隆太郎容疑者（２５）が２７日に逮捕された事件を報じた。

羽月容疑者は、容疑を否認しているが２８日に自宅などの関係先から薬物と摂取用とみられる器具が押収されたことが分かったことを伝えた。

番組では広島・鈴木清明球団本部長は「本人は（容疑を）否定しているかもしれないが、逮捕という事実があるので野球活動は停止という形にしたい」と説明したことを報じた。

番組では「ゾンビたばこ」を巡り全国で摘発が相次いでいることを伝えた。

今回の事件に大の広島ファンでＭＣを務める俳優の谷原章介は「僕がず〜っと応援してきた広島カープの…僕、カープの球場で７回の応援の時にオーロラビジョンで数年…５年以上に渡ってずっと応援させていただいてるんですよ」と明かし「そんな中からこういう選手が出てしまった…まだ容疑者の段階で確定はしているわけではないんですけど、こういった疑いが持たれるようなことが起きてしまったことは非常に残念だし、野球界にどういう影響があるのか？そして野球選手にあこがれている子供たちにどういう影響があるのか？それを考えると悔しいし、何か申し訳ない気持ちでいっぱいになっちゃいますよ」と明かし「何やってくれてるんだと思っちゃいます」と憤りを表していた。」