さや香、本番中の言い合いが大げんかに発展…途中から映像が切り替わる“放送事故”級の事態に

1月26日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、不仲コンビとして知られるさや香の衝撃エピソードが語られた。

【映像】エルフ荒川が目撃！さや香のガチ喧嘩

この日は、芸人たちが披露するエピソードのうち、ひとつしかない「本当の話」を上田晋也が当てる新企画「上田を騙せたら1万円！フェイクニュース選手権」を開催。上田が正解すれば勝利、外せば上田が芸人たちに1万円をわたすというルールだ。

最初のテーマ「不思議な出来事」には、福留光帆とさや香・新山、エルフ・荒川の3人が挑戦した。

まず福留は、地元・尼崎で自転車のサドルを盗まれ、戻ってきたらブロッコリーに変わっていたというエピソードを披露した。「家に帰ってチーズフォンデュにして食べました」ときれいなオチまでつけ、絶妙にウソか本当かわからないラインで攻める。

つづいて新山は、トミーズ雅から結婚祝いに甲子園のチケットをもらい、球場に行ったらVIPルームが用意され、現金10万円の入った封筒とケーキで祝福されたという感動的なエピソードを語った。

トミーズにはレギュラー番組でお世話になっていたとのことだが、これもまたウソか本当か判断が難しい絶妙な話だ。

そして最後に荒川が、「さや香さんは結構不仲と言われることが多いと思うんですけど、その始まりを見た」と切り出し、ある“事件”について語り出した。

「3人でロケしていて、新山さんがポロっと『おまえパーマ当てんな』って石井さんに言ったら、石井さんは『何が？』『最近ボケ任されてるの俺やから』って反論して、そこからロケ中ずっと大喧嘩してたんですよ」（荒川）

後日、オンエアを見た荒川はさらに衝撃を受けたという。「途中まで（2人が）喧嘩していたんですけど、途中から野ウサギが草原を走る画像に切り替わって終わったんです」と、まさかの放送内容を明かした。

「どっちのほうが悪いと思います？」と上田に質問されると、荒川は「石井さんだと思います」とキッパリ。

「プライドが高いんですよ」「スカしてるんですよね」と臆することなく語り、新山は思わず苦笑いする。一方的に後輩からディスられた石井は「これ、何の時間？」と不満を露わにした。

3人のエピソードを聞き終えた上田は、本当のエピソードを話しているのは荒川だと予想。その理由として、「やっぱり石井ってスカしてるんですよ」と荒川の意見に完全同意し、有田も「ちょっとプライドが高い」と笑いながらうなずいた。

結果は見事正解！ 本当のエピソードを語っていたのは荒川だけだった。

新山はことの詳細について、「僕が『パーマ当てんな』って言ったら、急に（石井が）お笑いのことを言い始めたから、ブチギレてもうて」と回想。

「しゃべりながらちょっとムカついてくる」と、いまだに怒りが収まらない様子で、この日も石井のリアクションに対して「もっと怒れや！」とブチギレ！ 不仲コンビの“通常運転”な小競り合いに、スタジオは笑いに包まれた。