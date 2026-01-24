»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÇÅ¬ÂÇ½ç¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡©¡¡¿ùÃ«·ý»Î»á¤â¶ÃØ³¡ÄÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤â°Õ³°¤ÊÂçË¤¤Ë
³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Î2¿Í¤È¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÍ½ÁÛ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ½ç¤òÁÈ¤à¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡£ÂçÃ«¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¿ùÃ«·ý»Î»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¤Ë¡¢¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Î²¬ÅÄÍ§Êå»á¤ÈµÜ²¼Çî»Ö»á¤¬½Ð±é¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢°Õ³°¤ÊÂÇ½ç¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÏºòÇ¯11·îËö¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¡£¤Þ¤º¿ùÃ«»á¤¬Áª½Ð¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂÇ½ç¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ë¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤òÃÖ¤¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ë¡£¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ËÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦º¸Íã¡×²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÊÂ¤Ù¡¢¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£Ä¶¹¶·â·¿ÉÛ¿Ø¤ò¹Í¤¨¤¿¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö¶áÆ£·ò²ð¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢ÂçÃ«¤È¡Ö2¿Í¤Ç2ÅÀ¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇDELTA¤Î2¿Í¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ£¿ô¤ÎÂÇ½ç¤òÄó¼¨¡£¹¶·â¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆOPS¤ÇÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢Ãæ·ø¤ÏÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¡Ê¹Åç¡Ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áö¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿WAR¤Î¾ì¹ç¤Ï¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»ØÉ¸¤Ç¤â´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Êµð¿Í¡Ë¡¢Í··â¤ËÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡ÊÆ±¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂÇ½ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤¬¼¨¤·¤¿ºÇ¤âÆÀÅÀ¸úÎ¨¤¬¹â¤¤ÂÇ½ç¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¬ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£DELTA¤ÎµÜ²¼»á¤Ï¡Ö¶¯ÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¾å°ÌÂÇÀþ¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï½ÐÎÝÎ¨¡¢NPB¤ÎÃæ¤Ç4³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂÇ½ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡Ö2ÈÖÂçÃ«¤È4ÈÖÂçÃ«¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÂçÃ«¤¬4ÈÖ¤Î¾ì¹ç¤Ï2ÈÖ¤ÏÂ¼¾å¤¬ºÇÅ¬¤À¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¼çË¤¡×¤ÎÂÇ½ç¤Ë¡¢¿ùÃ«»á¤â¡ÖÂçÃ«4ÈÖ¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë