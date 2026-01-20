「ミネラルウォーターですか？」の問いに「無料の水で」と即答！レストランデートで凍りつく空気【作者に聞く】
世の中には、教わらないけれど知っておくべき暗黙のマナーがある。レストランに行ったらアルコールを飲まなくても、ミネラルウォーターやウーロン茶など、何かドリンク類を注文するのが常識とされる場面も多い。今回は、ゐさん(@irk_hrk)の創作漫画「水でいいです」を紹介するとともに、世間の反応についても話を聞いた。
■「無料の水でいいです」恥をかく同行者
レストランで「水でいいです」という人がいる。場所によってはドリンクを注文せずに「水でいいです」というのは、常識知らずのレッテルを貼られることになる。「お飲み物は？」と聞かれた男性は「水でいい」とオーダー。「ミネラルウォーターでいいですか？」という店員の確認にも「無料の水でいいです」と答える。
同行者としてはマナーを知っているため、いたたまれない様子だ。しかし、マナー違反を指摘できるほどの間柄でもない。そこで、少し食べすすめたあとに勇気を出して「何か飲みたいな」とリードしてみたところ、男性は「無料の水」のおかわりをオーダーした。機転を利かせたつもりだったが、恥の上塗りでさらにいたたまれなくなる。
■テレビでも議論に！ケチかマナーか？
ゐさんは現在、noteの限定漫画やダ・ヴィンチWebにて『自己肯定感が低いので人生リノベします』を連載中だ。今回の「レストランで水をオーダーすること」について、多くのメディアに取り上げられ、「上田と女が吠える夜」でも話題になったという。
テレビでの反応についてゐさんは、「街頭アンケートでは、『最初くらい乾杯してほしい』とか『マナーとしてワンドリンクくらい注文してほしい』『ケチだなって思う』っていう人たちがいましたが、『身の丈にあっていて、全然問題ない』という人もいました！」と語る。
どのように対応すれば相手に失礼にならないか、難しい問題だ。これについて、「自分のは水だけど、相手には『好きなものを頼んでいいよ』と言ってくれればいい、という意見がありましたね。『自分に無料の水を要求されるのは嫌』っていうコメントもあって、芸能人の方はさすがにキレがよくておもしろかったです！」と、ゐさんは振り返る。
飲み会の席でアルコールを飲めない人が「無料の水」を注文するのも同じことだ。社会人の常識として、ウーロン茶やソフトドリンクを注文するのがマナーとされる場合がある。上司や先輩と同席する前に知っておくとよいかもしれない。
■取材協力：ゐ(@irk_hrk)
