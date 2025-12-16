僕が見たかった青空・金澤亜美、オーバーオールから美背中がチラリ！台湾を舞台に素の魅力が光る

東京ニュース通信社は、「僕が見たかった青空 金澤亜美ファースト写真集（仮）」を2026年2月27日に発売する。

【写真】ヘルシー肌見せのパジャマSHOTなども公開

12月17日に最新シングル「あれはフェアリー」をリリースする僕が見たかった青空。同曲でメインメンバー（センター）を務める金澤亜美が、この度ファースト写真集を発売する。

撮影の舞台となったのは台湾。その南に位置する高雄を中心に行われた。出発当日の朝、初めての海外に緊張した様子で空港に現れた金澤の手には、台湾のガイドブックがしっかりと握られていた。ここから金澤の“初めてづくし”の大冒険が始まる。

10時間を超える大移動の末、台南・墾丁に到着すると、台湾の蒸し暑い気候に合ったキャミソールワンピースに着替えて街へ。美味しい海鮮を食べ、屋台が並ぶ商店街でダーツで遊び、少しずつ緊張もほぐれていった様子。

そこからは、大胆に背中のあいたデニムのオーバーオールで向かった草原で強風に煽られたり、初めての水着撮影では照れたような恥ずかしそうな様子を見せたり、勢いよく海に入ったものの激しい波に揉まれ泣きそうになったり、朝イチのパジャマを着ての撮影ではまだ少し眠たそうな様子を見せたりと、さまざまな表情を披露。

初海外の台湾の街並みで、出会うもの一つひとつに刺激を受け、その日を、その時を、飾らずに感情のままに過ごす金澤亜美。コロコロと表情を変えて魅せる彼女をフォトグラファー・細居幸次郎氏が一枚一枚丁寧に切り取り、一冊に綴じ込めた。