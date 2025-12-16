【ZARAの濃ブルー】が断然おしゃれ！ 大人にドンピシャ♡「きれい見えワンピ」

マンネリしがちな冬コーデをおしゃれに見せたい人におすすめな、深みのある濃ブルー。黒ほど重くなりにくく、それでいて落ち着いた印象をキープできそうなカラーで、40・50代にもぴったりです。なかでも【ZARA（ザラ）】のワンピースは、シルエットの美しさと色の奥行きによって、1枚でサマになりそうなデザインが充実。今回は、大人におすすめしたい濃ブルーの「きれい見えワンピ」をピックアップして紹介します。

青のベルベットワンピで大人の品格を

【ZARA】「ベルベットミディ丈ワンピース」＜ブルー＞\8,590（税込）

クラシックでエレガントなムードで、今の気分にぴったりなワンピース。深く艶めくブルーのベルベット素材と深めのVネックが、大人の品格を引き立ててくれそう。さらに、ウエストにあしらわれたゴールド調の金具とギャザーのディテールが、気になるお腹まわりをカモフラージュしつつ、洗練されたメリハリをプラス。寒い日には、タートルネックを重ねてもおしゃれにきまるはず。

ナイトブルーで肌を見せずに透明感アップ

【ZARA】「肩パッド入りクレープワンピース」＜ナイトブルー＞\8,590（税込）

今季は、構築的なショルダーラインにも注目を。肩パッドでモダンなフォルムを作りつつ、たっぷり入ったギャザーがスタイリッシュさを加速しています。ゆとりのある脇のラインとキュッと絞られたウエストがボディラインをカバーしつつ、洗練されたシルエットに。深みのあるナイトブルーを選ぶことで、肌を覆う面積が大きいワンピースでも透明感をまとえそう。

曲線美をさらに洗練させる濃ブルー

【ZARA】「ギャザーベルトワンピース」＜濃青＞\6,590（税込）

アシンメトリーなネックラインと、サイドに寄せられたギャザーが女性らしい曲線を美しく描き出すワンピース。付属の細ベルトがくびれを強調し、スタイル良く見せてくれるかも。流れるようなフルイド素材でありながら、濃ブルーできちんと感もあるので、さまざまなシーンで活躍してくれそう。

総レースのミニワンピもネイビーで大人っぽく

【ZARA】「フリルレースミディ丈ワンピース」＜ネイビーブルー＞\8,590（税込）

立体的な切り替えと、裾のフリルが印象的なひざ上丈のワンピース。フェミニンな印象の総レース × フリルの組み合わせも、濃いネイビーブルーが甘さを抑えて品格を醸します。裾のアシンメトリーなフリルデザインが、歩くたびにドラマティックな動きを加え、目線を分散。思い切って脚を出して、大胆なおしゃれを楽しんで。上品さと遊び心を兼ね備えた、大人のミニワンピです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N