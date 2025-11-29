Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î¤¿¤á±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡ÄÄ¾É®¤Î±ÑÃ±¸ìÄ¢¤Ë»Ä¤ëÉ×¤ÎŽ¢ºÇ¾åµéŽ£¤Î°¦¤Î¸ÀÍÕ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ÈÏÃ¤¹¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿±ÑÃ±¸ìÄ¢
¥»¥Ä¤Ï¸åÇ¯¡¢·ëº§Åö½é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î²ñÏÃ¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ë¶ìÏ«¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ï¡¢É×ÉØÄÌ¾ï¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¾¾¹¾»þÂå¤Ë¤¢¤Î¡ÖÄ»¼è¤Î³÷ÃÄ¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¡¢¡Öµ®½÷¤Ï»ä¤ÎÎÉ¤¤¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¡¼¥ó¤ò¶¸´î¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï½ÐÆþ¤ê¤Î¡Ö¿¢ÌÚ²°¡¦½÷È±·ë¡¦½÷Ãæ¡¦¶ý²°¡¦Íå±§²°(¤é¤ª¤ä)¡Ê¥¥»¥ë¤ÎÃÝ´É¼è¤êÂØ¤¨²°¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤«¤é¤Ç¤âÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¿·Ê¹¤Î»°ÌÌµ»ö¤ò¸«Ä¥¤Ã¤Æ¡¢¼¹É®¤ÎÁÇºà¤òÁÜ¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ä¤¬¡Êµ¡¿¥¤ê¤Î»Å»ö¤Ç¡Ë¡Ö°ìÆüÉ¬¤º°ìÈ¿¤º¤Ä¿¥¤ê¾å¤²¤¿¡×Ç®¿´¤µ¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶á½ê¤Çµ¯¤¤¿°ìÏ¢¤Î¾®»ö·ï¤ò¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤È»à¤ÎÃÇÊÒ¡×¡Ê¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù½ê¼ý¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢±®(¤¦¤«¤¬)¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÆó¿Í¤Î°Õ»×ÅÁÃ£¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢ÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥»¥Ä¤Î¿¿·õ¤Ê±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤¬»î¤ß¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ø¤Î¡ÖÆü¾ï¡×¤ÎÊó¹ð¤ËÀèÎ©¤Ä1893Ç¯3·î3Æü¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¡Ê¾¾¹¾¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¡Ë¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Ø¤Î±Ñ¸ì¶µ¼ø¤Ï28²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥»¥Ä¤Ï±Ñ¸ì¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¿ÊÊâ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤ÏÂç·»¡ÊÀ¾ÅÄ¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¾¯¤·±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¬½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ä¤¬¤¤¤«¤Ë·òµ¤(¤±¤Ê¤²)¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤«¤Ï¡¢¸½ºß¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Æóºý¤Î¡Ø±Ñ¸ì³Ð¤¨½ñÄ¢¡Ù¡Ê¹ç¤ï¤»¤ÆÌó130¥Ú¡¼¥¸¡¢¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù´¬Ëö¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥»¥Ä¤Ï¡¢Ä°¤¼è¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤Î²»¤ò½Ð±ÀëÂ¤ÎÆüËÜ¸ì¡Ê¥«¥¿¥«¥Ê¡Ë¤ÇÉ½¤ï¤·¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥È¡¼¥Þ¥ë¡Ä¡ÄÌÀÆü¡¢¥È¡¼¥Ê¥¨¥¿¡Ä¡Äº£ÈÕ¡¢¥·¤Ú¡¼¥¡Ä¡Ä¸À¡¢¥·¥ì¡¼¥Ú¡¼¡Ä¡Ä¤Í¤à¤¿¹¾¡¢¥ï¥¨¥ó¡Ä¡Ä¼ò¡¢¥É¡¼¡¦¥æ¡¼¡¦¥¦¥ñ¥·¡¦¥È¡¼¡¦¥¨¥¿¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¿©¤ÙÅÙ(¤¿¤¤)¤«¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¤³¤Î³Ø½¬¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¿´¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢·ë¶É¡¢Êª¤ËÀ®¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥»¥Ä¤Î¡Ö±Ñ¸ì³Ð¤¨½ñÄ¢¡×¡ÊÈ´¿è¡¡Ë
¥Ê¥·¥Æ¡¦¥â¡¼¥Í¥ó¡Ö¤ï¤ë¤¨¡Ê¤¤¡Ë¤¢¤µ¡×¡áNasty morning¡ÊÉ®¼ÔÃð¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë±Ñ¸ì¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¥¢¥¨¡¦¥Ï¥Ö¡¦¥¨¥Æ¥ó¡¦¥×¥ì¥ó¥Æ¡Ö»ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¡áI have eaten plenty.
¥¢¡¼¥é¡¦¥æ¥¦¡¦¥Ï¥ó¥°¥ì¡Öµ®·¯¤¯¤¦¤Õ¤¯¤Ç¤¹¤«¡×¡áAre you hungry?
¥¢¥¨¡¦¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¡¦¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¡Ö»äÎ©Ê¢¡×¡áI am very angry.
¥½¥»¥ë¡Ö¤³¤¦¤Ò¤¤¤À¤¤¡£Ëô¥Ï¤¹¤³¤·¤Õ¤«¤Ø¡Ê¤¤¡Ë»®¡×¡ásaucer
¥Þ¥·¥í¥à¡Ö¾¾Âû¤ò±¾¥Õ¡×¡ámushroom
¥¨¡¼¡¦¥Ü¥¯¡Öº¡ËÜ¡Ê¤³¤Î¤Û¤ó¡Ë¡×¡áa book
¥Ç¡¼¡¦¥Ü¥¯¡ÖÁí¤Æ¤ÎËÜ¤ò±¾¥Õ¡×¡áthe book
¥Ô¥ì¡¼¥Æ¡Ö¤¤ì¤¤¡×¡ápretty
¥ª¥®¥ì¡Ö¤ß¤Í¤¯¤¨¡Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¡Ë¡¢¤ß¤È¤â¤Ê¤¨¡Ê¤¤¡Ë¡×¡áugly
¢¨¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¡Ë¤ÏÉ®¼ÔÃð
¢£±ÑÃ±¸ìÄ¢¤Î1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¤Î¸ÀÍÕ¡×
±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î½é¤á¤ÎÊý¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¥»¥Ä¤Ë½ñ¤¼è¤é¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥æ¥ª¡¦¥¢¡¼¥é¡¦¥Ç¡¼¡¦¥¹¥¨¥Æ¡¼¥·¥¿¡¦¥ì¥È¥ë¡¦¥ª¥á¥ó¡¦¥¨¥ó¡¦¥Ç¡¼¡¦¥Û¡¼¥é¡¦¥ï¥é¡¼¥À¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Ç¤¹¡×¡ÊYou are the sweetest little woman in the whole world.¡Ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥á¥ó¡×¤ÎÏÆ¤Ë¾®¤µ¤¯¡Ö¥Þ¡¼¥ó¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤ä¥ê¥È¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬°¦¾ð¤òäÆ¤á¤Æ½÷À¤ò¸ì¤ë»þ¤Ë¹¥¤ó¤ÇÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ê¸Á´ÂÎ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Ë´¶¤¸¤È¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¥»¥Ä¤Î¡Ö±Ñ¸ì³Ð¤¨½ñÄ¢¡×¡ÊÈ´¿è¢¡Ë
¥ª¥á¥ó¡Ö½÷°ì¿Í¤ò±¾¥Õ¡×¡áwoman
¥ª¥¨¥á¥ó¡Ö²¿¿Í¤Æ¤â½÷¤ò±¾¥Õ¡×¡áwomen
¥Ç¥¤¥ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¡ádear
¥Ï¥¸¥Ð¥ó¥É¡ÖÄâ¼ç¡×¡áhusband
¥Ù¡¼¥É¡Ö¤Í¤ë»þ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢ÆüËÜ¤Õ¤È¤óÆ±¤¸¤¯¡×¡ábed
¥ï¥Á¡Ö¤¯¤ï¤¤¡Ê¤«¤¤¡ËÃæ»þ·×¡×¡áwatch
¥·¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¥ë¡ÖÂ¾¿Í¡×¡ástranger
¥é¥¤¥ª¥ó¡Ö¤«¤é¤·¤·¡ÊÅâ»â»Ò¡Ë¡×¡álion
¥Û¥ï¥¿¡¦¥¨¥º¡¦¥Ç¡¼¡¦¥Þ¥È¥ê¡¦¥ª¥¨¥Ã¥È¡¦¥æ¥ª¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡×¡áWhat is the matter with you?
¥Î¥ª¥Æ¥ó¡¦¥¨¥º¡¦¥Ç¡¼¡¦¥Þ¥È¥ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡áNothing is the matter.
¥É¡¼¡¦¥æ¡¼¡¦¥¦¥¨¥·¡¦¥È¡¼¡¦¥¦¥ë¥«¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¿¤é¤ÅÙ¡Ê¤¿¤¤¡Ë¤«¡×¡áDo you wish to work¡©
¢¨¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¡Ë¤ÏÉ®¼ÔÃð
¢£¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤·¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Ž¢¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¸ÀÍÕŽ£
°ìÊý¡¢·ÏÅýÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ä´·ÍÑ¶ç¤ò³Ð¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤òÆ°»ì¡¦·ÁÍÆ»ì¤Ï³èÍÑ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤Þ¤¿±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ìÀÞÃï¤Î¸ì½ç¤Ç繫¤²¤Æ¡¢°Õ¤òÄÌ¤¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£½Ð±À¿Í¤Î´ó¤ê¹ç¤¤À¤ÂÓ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÂ¦¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¡Ö¥í¥ó¥É¥óëÂ(¤Ê¤Þ¤ê)¡Ê¥³¥Ã¥¯¥Ë¡¼¡Ë¤Î²È¤Ç¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤·¤Æ¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¡×¤ËÈæ¤¹¤Ù¤º¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸ìÄ´¤äÉ½¾ð¤«¤éºÙ¤«¤Ê´Þ¤ß¤Þ¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¥»¥Ä¤¬¡¢¤½¤ÎÊÒ¸ÀÆüËÜ¸ì¤ò¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¸ì°Õ¸ìË¡¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃé¼Â¤Ë¡¢¤Þ¤¿Å°Äì¤·¤ÆÍÑ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¸ÀÍÕ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¸À¸ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥»¥Ä¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î¸ì¤ê¤ò¥Ï¡¼¥ó¤ÏÇ®¿´¤ËÊ¹¤¤¤¿
13Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î»à¤ò9·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤Î²Æ¡¢É×ÉØ¤Ï¡ÊÅìµþ¤Î¡ËÀ¾Âçµ×ÊÝ¤È¾ÆÄÅ¤Î´Ö¤ÇÉÑÈË¤Ë¼ê»æ¤ò¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¸À¸ì¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Æó¿Í°Ê³°¤Î²ñÏÃ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢7ºÐ¤ÇÉã¤ò¼º¤Ã¤¿¼¡ÃË¤ÎÖÞ(¤¤¤ï¤ª)¤¬¡¢¡ÖÈ¬±À¤ò¸ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ê1934Ç¯¡Ë¤Î¸¶¹Æ¤Ç¡¢·»¡ÊÄ¹ÃË¤Î°ìÍº¡Ë¤Ï½¬½Ï¤·¤¿¤¬¼«Ê¬¤Ï»àÊÌ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÄ°¤Ê¬¤±¤ë»ö¤À¤±¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¤â¡¢¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¥»¥Ä¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤É¤âÆó¿Í¤À¤±¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÎÊý¤Ï¡¢É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ÆÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î¤É¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤Ê±Ñ¸ì¤è¤ê¤â¡¢¥Ø¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÆüËÜ¸ì¤ò¤¤¤Ä¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥ó¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç°ìÍº¤ò¶µ°é¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Û¤«¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆüËÜ¤ÎÊª¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾¾¹¾¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹º¢¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤Ï²ñÏÃ¤Ç¤Ï¶ìÏ«Ã×¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢»þ¡¹¤Ï¼½ñ¤ò°ú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¼¤Îº¢¤«¤éÀÎÏÃ¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¾¹¾¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢Ä¹¤¤ÆüËÜ¤ÎÀÎÏÃ¤ò¥Ø¥ë¥ó¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤òÄ°¤¼è¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂçÁØ¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿Ç®¿´¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸å¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤à¤º¤«¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ø¥ë¥ó¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤ò¿½¤·¤¿¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¸³¶¤È½ñ´Ê The Life and Letters of Lafcadio Hearn¡ÙÀÛÌõ¡Ë
Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
Îò»Ë²È
1940Ç¯¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¤Ç»Ë³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎM.A.³Ø°Ì¡Ê½¤»Î¹æ1974¡Ë¡¢M.Ed.³Ø°Ì¡Ê1978¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£°ì»þ´ü²ñ¼Ò°÷¡¢Á°¸å¤·¤Æ¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡ÊÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î²þÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØA Walk in Kumamoto¡§The Life & Times ofSetsu Koizumi, Lafcadio Hearn¡Çs Japanese Wife¡Ù¡ÊGlobal Books, 1997¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¬ÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡½¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤«¤éÀ¾°Â¤Þ¤Ç¤Î177Æü¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡ÊÎò»Ë²È Ä¹Ã«Àî ÍÎÆó¡Ë