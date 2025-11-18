手元が“老け見え”の決め手に!? 「塗り直しが面倒」を救う【uka】の香るハンドケア
顔の保湿は習慣化していても、手元は気づけば乾燥しがち。特に冬は、指先や手の甲の質感が、そのまま印象に直結します。しかし外出先や作業中に、こまめに塗り直すのは現実的ではありません。そこで注目したいのが、香りと所作のここちよさで“続けられるケア”へ導く【uka】のハンドケア。「使いたくなる感覚」そのものを設計することで、ケアが自然と習慣化するアプローチです。
手元の老け見えの原因は“乾燥”ではなく“ケアを続けられないこと”
PC作業中の指先、スマートフォンを持つ手元、ものを渡すときの所作など、手元は表情やヘアよりも相手の視界に入りやすいパーツ。そのため、乾燥によるキメの乱れや、ツヤの有無は、顔以上に年齢を感じさせやすい領域だといえます。
そこで鍵となるのが、使った瞬間に気分が切り替わる香りや、ストレスフリーなテクスチャー、外出中でも取り入れやすいサイズ感。ハンドケアを「自然と手が伸びる行為」に変えることです。【uka】が支持される理由は、この“習慣化の設計”がプロダクトレベルで成立している点にあります。
持ち歩いて使いたくなる。ホリデー限定ネイルオイルで“継続できるケア”を
2025年ホリデーコレクション“pocket-sized holiday”では、人気のネイルオイルが限定の香りとパッケージで登場。スイートアーモンドが水分を抱え込むように潤し、アルガンオイルが指先にハリとツヤを与えます。さらに、ジンジャーブレッドやホットワインを思わせる温かな香りが、乾燥の厳しい季節に心地よい余韻を残します。
▲uka nail oil pocket-sized holiday 5mL ￥4,950（税込）
小さなサイズはポーチやポケットに収まり、乾燥が気になった瞬間にサッと使える仕様。無理なく日常に溶け込むため、ケアの頻度が自然と上がります。ツリーを思わせる深い緑や、星を散らしたような赤の限定デザインも、持つ時間を豊かにしてくれます。
そして今回は、ネイルカラー、パフューム、キャンドル、インセンスもすべて“手のひらサイズ”で展開。
人気アイテムが詰まったホリデーコフレセットには、ネイルオイルホルダーも付属。バッグにチャームのようにつけられるため、外出先でも迷いなく使える設計です。
使用シーンで選べる。ハンドクリーム＆バームの“機能的な使い分け”
「uka hand cream」はさらりとした質感で、仕事や家事の合間でも手を止めずに使える処方。ラベンダー×ゼラニウムの軽やかな香りは、呼吸を深く整えながら集中を妨げません。
▲uka Hand Cream 30ml ￥2,640（税込） / uka Hand Balm 30ml ￥2,750（税込）
一方、「uka hand balm」は、乾燥が気になる夜のケアに最適。ダマスクローズやイランイランなど、奥行きのある芳香がゆっくりと緩めてくれます。
どちらにも、手肌のキメを整えるインカインチオイルと、潤い保持に優れたネロリウォーターを配合。表面だけでなく“質感そのものが整う”仕上がりです。
手元は“年齢が表れる部位”でありながら、“印象を上品に変えられる部位”でもあります。継続できるケアを日常に組み込むことで、所作のニュアンスまで美しく変わる。今季は、【uka】でその実感を手に入れてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
