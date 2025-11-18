複雑な税制は納税者の負担になるばかり（写真：umaruchan4678/Shutterstock.com）

自民党と国民民主党を中心に、所得税の実質非課税枠「年収の壁」をめぐる協議が始まった。少数与党である自民党にとって野党の協力は欠かせず、年収の壁178万円への引き上げを求める国民民主党に対して、高市早苗首相は「国家、国民のために互いに関所を乗り越えていかなければいけない」と歩み寄りの姿勢を見せている。とはいえ、協議に先駆けて政府の税制調査会が開いた会合では出席した有識者から「恣意的な調整を回避することが重要であり、機械的な制度を法定すべき」といった意見も出された。まさに年末調整の現場では、今年から導入された新制度の申告に戸惑いの声も聞かれる。

（森田 聡子：フリーライター・編集者）

控除拡大の恩恵はあるが…

「こんなの、分かんねぇよ！」

大学生の子供を持つ50代の男性会社員は、今年の年末調整の書類を前に舌打ちした。例年以上に記入欄が増えて面倒になったこともあるが、中でも“鬼門”は今年から新設された「特定親族特別控除」だったという。

「特定親族特別控除」とは何か。理解する前提を含めて説明すると以下のようになる。

現役世代の手取りを増やす減税策として、今年から所得税の基礎控除が従来の48万円から58万〜95万円（収入によって異なる、対象は給与収入2545万円以下）に変更されている。さらにアルバイトやパートを含めた給与所得者に適用される給与所得控除※1の最低保証額が55万円から65万円にアップし、所得税の課税最低限はこれまでの103万円（基礎控除48万円＋給与所得控除55万円）から160万円（基礎控除95万円＋給与所得控除65万円）へと大幅に引き上げられた。

※1：給与所得を得ている人のための控除で、“みなし経費”として収入に応じて一定額が所得から差し引かれる。

そうした中、大学生の子供のバイト収入が増えることで子供への控除が減って、親の所得税の負担が重くなるという残念な事態を招かないよう、19歳以上23歳未満の子供の年収が扶養控除の上限123万円を超えても150万円までなら親の所得から63万円を差し引ける新しい制度ができた。これが特定親族特別控除だ。

「150万円までなら」と書いたが、150万円を超えたら親への控除がいきなり0になるわけではない。バイト収入が増えるにつれて段階的に控除額が減っていき、給与収入約188万円までは控除が受けられる仕組みだ（この場合の控除額は3万円）。

特定親族特別控除のイメージ（出所：財務省）

制度の導入に伴い、今年の年末調整から、家族に年収123万円超188万円以下の特定親族がいる人は、特定親族特別控除申告書に特定親族の「合計所得金額の見積額」とそれに応じた「特定親族特別控除の額」を記入することになった。

冒頭の男性には大学生の子供が2人おり、それぞれアルバイト収入がある。

企業は社員の“自己申告”を信じるしかない

3年生の長男には、バイトを始めた2年前から扶養から外れてしまわないように注意しており、今年も年末調整が近づいたタイミングで確認すると「去年と同じように年収が103万円に収まるように調整している」と聞いてひと安心した。

ところが、男性アイドルグループの推し活に夢中となり、複数のバイトを掛け持ちしながらコンサート代や遠征費を稼ぎまくっている1年生の長女に年収の見込みを尋ねたら、「月ごとに金額が結構違うし、12月のバイトはまだ決めてないし」とすげなく返されてしまった。

大学生のバイトは必ずしも支払い調書が配布されるわけではない。銀行振り込みなら後から金額が把握できるが、飲食や宿泊、イベントなどの短期バイトだと現金を手渡しされることもある。本人がちゃんと管理していないと収入の総額を把握するのは難しい。

「長女の方は、本人も分からない年収を親が知る由もない。結果として根拠のない推定年収を書かざるを得ず、後で税務署から突っ込まれて面倒なことにならないか心配している」

こうした対応で後々問題が起こることはないのか。ある税務の専門家が次のように説明してくれた。

「特定親族特別控除に関しては、企業は社員の“自己申告”を信じるしかない。企業・税務署経由で子供の収入を把握した社員の居住地の自治体がマイナンバーなどで実際の収入と照らし合わせ、食い違いがある場合、住民税の変更通知書を送付してくる形になるだろう」

制度変更のたびに稼ぎ方を変えることになりかねない

実際の収入が多くて控除が減ってしまえば、その分、住民税の支払いを求められる。専門家は「今年の年末調整では（男性のように）子供の収入把握が曖昧なまま申請するケースが多そうだと聞いている。今年の所得をベースに計算される来年の住民税では、自治体から変更通知を受け取る人が増えるのではないか」と予想する。

この専門家が懸念を示すのが、103万円だった課税最低限を160万円にするために、基礎控除を95万円、給与所得控除の最低ラインを65万円としたような「恣意的な調整」だ。それが、もともと複雑だった働き方の壁をさらに複雑にしているという。

大学生の子供の場合を例に説明しよう。

今年の改正では所得税の基礎控除は上げても、自治体の減収につながる住民税の基礎控除の引き上げは行わなかった。従って、110万円程度の年収があれば住民税が課税される。

別途、社会保険も一定年収を超えると子供は親の扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入して保険料を納めなければならなくなる。この年収ラインが10月から19歳以上23歳未満のみ130万円から150万円に引き上げられた。

国民民主党による年収の壁引き上げ提案の趣旨は「現役世代や若年層の手取りを増やす」というものだったはず。しかし、現実には、当事者の若者やその親は「変更の度に控除や扶養とのバランスを取りながら年収の最適解を探る」という厄介な選択を強いられる形になってしまっている。

こうした課題は社会保障との一体改革を行いながら税制をシンプルにしていかないと解消しないように思うが、近年の改革はその逆で、むしろ事をより複雑に、難解にしているように見える。

米英などの基礎控除ははるかに大きい

所得税の基礎控除は1995年に38万円に、2020年から48万円に引き上げられている。とはいえ、給与所得者の場合、2020年には給与所得控除が10万円カットされたので実質±0となり、今年の改定まで30年近く“現状維持”の状態が続いてきた。

他の先進国を見ると、2025年の米国の所得税基礎控除は1万4600ドル（日本円で約226万円※2）、英国は1万2570ポンド（同256万円※2）となっている。日本とは所得税の制度が異なり、昨今の円安の影響もあるので一概には言えないが、日本の基礎控除はかなり“控えめ”に映る。

※2：いずれも11月17日時点の為替レートで算出

その控えめな基礎控除が遅ればせながらようやく大きく変わりそうな今こそ、高市政権には恣意的な数合わせにとどまらない、長期目線でドラスティックな改革を期待したい。

