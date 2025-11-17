新車約27万円！ カクカクボディのホンダ「新スクーター」に反響多数！ 中国で発表された「スクエアX125」に「日本でも発売して欲しい」「個性的なデザインがいい」などの声

モデル名に偽り無し！ の四角いボディ

ホンダと中国の民間資本である新大洲株権投資有限公司との合弁会社、「新大洲本田摩托有限公司」が新型モデル「Square X 125（スクエアX125）」を公開しました。

そのユニークなモデル名が示すように、スクエアX125は四角をデザインの基調としたフロントフェイスが特徴的なスクーターです。

ホンダが中国で発表した「スクエアX125」

フロントフェイスに合わせてボディの外装も角張ったデザインで統一されており、セミブロックタイヤの装着によってアドベンチャーのような雰囲気が高められています。

パワートレインには、環境性能に秀でた排気量125ccのeSPエンジンが採用されています。ユーザーの利便性を向上させる装備も充実しており、スマートキーやアイドリングストップ機能、USB電源が備わっています。

さらに、フルカラーの液晶メーターも装備しています。加えて、タンデムシートは可動式となっており、起こすとライダー用のバックレストとしても機能するユニークな機構が取り入れられています。

同モデルに対し、ネット上では「日本でも発売して欲しい」「原付2種だったらこういう個性的なデザインはいいと思う」「ロボットみたいなライト周りを手直ししたら欲しいかも」といった肯定的なコメントのほか、「モトラ125ccで復活して」「PS250はよ」などといった、ホンダが過去に販売したアドベンチャーテイストのモデルの復活を望む声も見られました。

※ ※ ※

スクエアX125のボディカラーは、アボカドグリーン、エレガントイエロー、シャイニーホワイトの全3色が用意されています。価格は1万2680元（日本円で約27万5000円）に設定されています。