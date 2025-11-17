小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は11月15日、国内3店舗目となる「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」をオープン。同日、オープニングセレモニーが開催されました。

オープニングセレモニーを実施

オープニングセレモニーには小米技術日本 取締役社長の呂暁露氏、イオンモール イオンレイクタウンkaze店ゼネラルマネージャーの浅井直樹氏が登壇。Xiaomi製品ファン“miファン”から選ばれた2名と共にテープカットを行い、オープンを宣言。熱量の高いmiファンが集まり、開店と同時に店内はにぎわいを見せていました。

店内をチェック

店内には最新のスマートフォン、タブレットに加えて、ウェアラブル製品や家電など幅広いカテゴリ―の製品を展開しています。

スマートフォンはXiaomiシリーズやPOCOシリーズ、REDMIシリーズの最新機種をタッチ＆トライ可能。

タブレットもXiaomi、REDMIの最新モデルをズラリとそろえています。

この他、モバイルアクセサリーやロボット掃除機、AV関連製品、バックパックやサングラス、スーツケースなどXiaomi製品の幅広いラインアップを体感できるスペースとなっています。

9月発売の新製品を触ってきた

9月に開催された発表会に参加できなかったので、その際発表された新製品を触ってきました。

「Xiaomi 15T Pro」は、ライカと共同開発したトリプルカメラを搭載するスマートフォン。メインカメラは約5000万画素で光学式手ブレ補正（OIS）搭載のメインカメラ、約5000万画素でペリスコープレンズを搭載した5倍望遠カメラ、約1200万画素の超広角カメラの構成です。インカメラは約3200万画素広角。SoCにMediatek Dimensity 9400＋、メモリーは12GBで、ストレージは256GB、512GB、1TBのモデルをラインアップします。ディスプレイは約6.83インチ 2772×1280 AMOLED、バッテリーは5500mAhで90Wの急速充電とワイヤレス充電に対応します。IPX8/IP6Xの防水・防塵、おサイフケータイに対応。256GBモデルは店頭で10万9800円（税込）で購入できます。

店頭にはペリスコープレンズの構造を確認できる展示も用意されています。

「Xiaomi Pad Mini」は、8.8インチのコンパクトサイズながら高性能なハイエンドタブレット。ディスプレイ解像度は3309×1880で、リフレッシュレートは165Hz。SoCにMediatek Dimensity 9400＋を搭載し、メモリーと内蔵ストレージの構成は8GB＋256GBと12GB＋512GB。7500mAhバッテリーを搭載し、67Wの急速充電に対応します。リアカメラは1300万画素広角、インカメラは800万画素広角。8GB＋256GBモデルの店頭販売価格は7万4980円（税込）です。