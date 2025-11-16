どこまでも履き回せる「ハイソール」疲れずにスタイルUPできる靴の選び方





「軽い・スタイルUP・疲れない」ハイソール

引き続き人気を集めるボリュームソールは、カジュアルに転びすぎないよう無地の黒でセレクト。存在感を放つボリューミィなハイソールのスニーカー、その見た目に反して軽くスニーカー感覚で履けるブーツ新名品をご紹介。







厚底キャンバスで気負わずスタイルよく

厚底キャンバススニーカー／コンバース（コンバースインフォメーションセンター） 4cmの底上げ効果がありながら、軽量設計により見た目に反してはき心地は軽やか。どんなスタイルにも馴染みやすく、デニムからワンピースまで幅広いアイテムとの相性が抜群。







細長い形と5cmソール

サイドゴアブーツ（5）／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド） ずるっとしたロングニットや、あえて溜まるほど長いワイドパンツ。そんな「ゆるさ」を主役にした日、足元まで華奢だと全体が間延びして見えがち。そこで効くのがボリュームソール。服のルーズなシルエットを、足元の「重さ」がしっかりと受け止めるアンカー＝重しの役割を果たしてくれる。







