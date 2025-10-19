【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2025年11月の恋愛運UPヘア》
秋から冬へと移り変わっていく11月は「ヘアスタイルも冬仕様に」と意識を向ける方も少なくないと思います。そこで今回は、デビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別の《2025年11月の恋愛運UPヘア》を占っていただきました。
牡羊座
流行りのものではなく、自分の好きなものを追い求めている方が魅力がアップする時。アシンメトリー×インナーカラーのスタイルにするのがオススメです。
活発的な行動を取っていく方が、良いことが舞い込みやすい時。三つ編み×チェリーレッドのスタイルにするのがオススメです。
双子座
何でも自分で頑張るようにすると信頼度がアップする時。ハーフアップ×カールのスタイルにするのがオススメです。
蟹座
新しい拠点を増やすとモテ度がアップする時。ポニーテール×カールのスタイルにするのがオススメです。
獅子座
相手の気持ちを汲み取ることが関係を良くする時。ウェーブ×オレンジブラウンのスタイルにするのがオススメです。
乙女座
自分をコントロールできれば印象がアップする時。ストレート×オン眉のスタイルにするのがオススメです。
天秤座
問題はすぐに解決すると難を減らせる時。ツインテール×アッシュ系カラーのスタイルにするのがオススメです。
蠍座
自分の得意なことを伸ばしていくと運気がアップする時。ホワイトブロンドカラー×ボブのスタイルにするのがオススメです。
射手座
愛情表現はちゃんとしておくとすれ違いを減らせる時。レイヤー×カールのスタイルにするのがオススメです。
山羊座
抱えるものを減らすと関係もスムーズにいきやすい時。ショートボブ×レッドブラウンカラーのスタイルにするのがオススメです。
水瓶座
自分を下げて見せる方が気に入られやすい時。アメピン×前髪なしのスタイルにするのがオススメです。
魚座
明るく元気に過ごす方が良い印象を見せられる時。切りっぱなしボブ×グリーンのインナーカラーのスタイルにするのがオススメです。
恋の行く末は自分自身で作るスタイルでも変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき恋愛面をさらに充実させていきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞