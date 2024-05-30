【ルック】セリーヌ 2024年ウィンターコレクション「LA COLLECTION DE L′ARC DE TRIOMPHE」公開
3月末に発表され、7月ローンチ予定のセリーヌ 2024年ウィンターコレクション「「LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE」のランウェイ画像が届きましたので、一挙公開します。
Courtesy of CELINE
CELINE 21 WOMEN WINTER 24 LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE / SHOW
https://youtu.be/iqxVW65XhqA
DIRECTED BY HEDI SLIMANE
© HEDI SLIMANE PHOTOGRAPHY AND FILM
THE COLLECTION WAS DESIGNED IN JULY 2023, FILMED IN PARIS IN DECEMBER 2023
HEDI SLIMANE WANTED TO PAY TRIBUTE TO HIS DEAR FRIEND AND MENTOR, PHOTOGRAPHER RICHARD AVEDON, WHO PASSED AWAY IN 2004.
MAKE-UP ARTIST:AARON DE MEY
HAIR STYLIST:ESTHER LANGHAM
HAIR COLORIST:
ALEX BROWNSELL
#CELINEARCDETRIOMPHE
#CELINEBYHEDISLIMANE
お問い合わせ：
セリーヌ ジャパン
TEL 03-5414-1401
www.celine.com
Courtesy of CELINE
CELINE 21 WOMEN WINTER 24 LA COLLECTION DE L'ARC DE TRIOMPHE / SHOW
https://youtu.be/iqxVW65XhqA
© HEDI SLIMANE PHOTOGRAPHY AND FILM
THE COLLECTION WAS DESIGNED IN JULY 2023, FILMED IN PARIS IN DECEMBER 2023
HEDI SLIMANE WANTED TO PAY TRIBUTE TO HIS DEAR FRIEND AND MENTOR, PHOTOGRAPHER RICHARD AVEDON, WHO PASSED AWAY IN 2004.
MAKE-UP ARTIST:AARON DE MEY
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