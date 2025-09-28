が、頑張って！ YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、足の短い子猫が階段を上り下りする様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎ」「応援したくなる」の声が続出しました。

子猫「怖いよぉ…」

注目を集めたのは「短足の分、下りに苦労する子猫がかわいい」という動画。冒頭で、今にも階段を下りようとしているのは、子猫の「豆大福」ちゃんです。階段の最上段でウロウロしながら下段の様子をうかがいますが、なかなか始めの一歩が踏み出せません。

ようやく勇気が湧き、思い切って階段の中段あたりまで下りてみた豆大福ちゃん。ところが、足が短いためかうまく着地できず、途中で勢いあまって転げ落ちそうになってしまいます。これには豆大福ちゃんも飼い主さんもびっくり。

「怖いよぉ…」と言いたげな、か細い声で鳴く豆大福ちゃんですが、それでも果敢に階段を下り続けます。一番下の段まで下りると、また最上段に戻って練習再開。今度は、一緒に暮らす他の子猫の後を追って、階段を下り始めました。

慣れてきたのか、先ほどよりもスムーズに階段を下っていく豆大福ちゃん。短い足を目一杯伸ばしながら、最後にはトントントンッとリズミカルに上り下りできるようになり……という展開です。

動画の視聴者からは「足が短くても必死に頑張ってるのがかわいすぎる」「たまんねーな」「応援したくなる」「飼い主さんたちの『おぉっ…』とか『お〜』っていう声がすごい見守ってる感あふれ出てて好きw」「最初のうろうろが最高にかわいい」「けなげな姿にすごく癒やされた」「ずーっと見てられますね」など、さまざまなコメントが寄せられています。短足な子猫の愛らしい「階段チャレンジ」が気になる人は、ぜひ動画をチェックしてみてください。