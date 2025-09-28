中国オープン

男子テニスで起こった問題行動が話題だ。現地26日に行われた中国オープン（北京）のシングルス1回戦でのこと。世界ランキング9位のロレンツォ・ムゼッティ（イタリア）が観客に放った一言が物議を呼んだ。翌日にSNSで謝罪したが、海外ファンからは「誠実に見える」「彼は成長しなければ…」と様々な声が上がっている。

問題は試合の最中に起きた。同36位のジョバンニ・ムペツィ・ペリカール（フランス）相手に第1セットを先取して迎えた第2セット。タイブレーク中にポイントを落としたムゼッティは「あのクソ（f***ing）中国人、いつも咳き込んでやがる」と放送禁止用語を使って一部の観客を非難した。アンパイアから諫められてもお構いなし。咳をする真似で観客の笑いを誘っていた。

結果的に試合には勝利したものの、SNSには批判の声が殺到する事態に。ムゼッティは試合翌日の27日、インスタグラムで「昨日の試合中に苛立ちから発した発言について、心からお詫び申し上げます」と謝罪の投稿。「僕の表現は間違っており、不適切だったと認識しています。深く反省しています」と自身の非を認めている。

この投稿にはXの海外ファンも反応。「彼は謝罪した、誠実に見える」「そもそもテニスの試合で咳をするべきではない」などと擁護する声がある一方で、「十分ではないな」「自分をコントロールするか、引退するかだ」「彼は成長しなければ……」「本当に変化が見られるまでは……」と非難するコメントも上がっている。



（THE ANSWER編集部）