【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では動き方を変えていきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
大事なもののために戦っていくことが増えます。でも、闇雲にぶつかっていくだけよりも、優しさなどを活用する方が結果は良いでしょう。仕事や公の場では意外な人の意外な凄さを知ります。逆にそれによって自分が担える役割を気付かせてくれるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
気持ちの通い合いよりも相手との周辺を固めたりなどの、形を重視していきます。そのために常に頭を働かせて、作戦立てて動いていくでしょう。シングルの方は、人生を力強く生きる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が恋愛にばかりは集中できない時です。
｜時期｜
9月13日 チヤホヤされる ／ 9月14日 知らない事実が隠れている
｜ラッキーアイテム｜
ボール
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞