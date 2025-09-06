オリオールズ戦に先発し、3回2/3を5K無失点

【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

緊急登板も唸りをあげる剛球にどよめきが広がった。ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板。最速101.5マイル（約163.3キロ）の気迫の投球を米識者も称賛した。

大谷は初回、2死を奪うと続くヘンダーソンの打席で100マイル（約161キロ）を記録。その後はカットボールでバットをへし折り二ゴロに打ち取った。2回はカウザーからこの日初めての三振を奪取。2死から安打を許すもビーバーズの4球目に100.5マイル（約161.7キロ）。最後はスイーパーで空振り三振に仕留めた。

「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は自身のX（旧ツイッター）に「ショウヘイ・オオタニ、101マイルの直球と92マイルのスライダー、個々の球とオーバーレイ」のコメントとともに投球シーンの動画を公開。緊急登板にも関わらず3回2/3を無失点に抑えた大谷を称えた。

大谷の投球を見たファンは「160キロを連発しているのすごすぎ」「160キロのストレートにキレのあるスラカット、あんなの打てるわけないやんけ」「豪速球」「気迫が異様だわ」「言われるまでもなく気持ちが入ってる」と160キロ超えを連発した大谷に驚きを隠せない様子だった。（Full-Count編集部）