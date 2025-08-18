◇MLB ジャイアンツ7-1レイズ(日本時間18日、オラクル・パーク)

MLBで外野フライを“膝キャッチ”する珍事が起こりました。

このプレーを見せたのはジャイアンツのセンター、イ・ジョンフ選手。両チーム無得点で迎えた4回表、レイズはこの回先頭のヤンディ・ディアス選手が右中間へ大飛球を放ちます。この打球を追ったイ・ジョンフ選手はスライディングキャッチを試みますが、ボールはグラブをはじき外野にこぼれ落ちかけます。

それでも最後まで諦めなかったイ・ジョンフ選手に幸運の女神がほほえみました。ボールは滑り込んだイ・ジョンフ選手のももなどに数度バウンドし、グラウンドには落ちず。イ・ジョンフ選手はとっさの判断でボールを膝で挟み込んで立ち上がると、見事アウトが宣告されました。

このプレーには、長年ジャイアンツの中継を担当してきた実況のマイク・クルーコウ氏とデュエイン・カイパー氏も「記憶にない」とコメント。「誰がなんと言おうと、あれは10年に1度のキャッチだ」と絶賛しました。MLBの公式Xでも、驚いている絵文字とともにこのプレーが動画付きで取り上げられました。

なお試合は、イ・ジョンフ選手のこのキャッチもあってレイズに先制点を与えなかったジャイアンツが7-1で勝利しています。